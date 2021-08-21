花旗警告：華爾街太自滿！美股恐冧一成

美國股市近日屢創新高，愈來愈多分析師認為已經「升過龍」，調頭睇淡。外媒報道，花旗集團分析師周三(18日)發表報告警告稱，華爾街已經太自滿了，並指發現很多客戶都不擔心高稅收、聯儲局縮減行動及通脹升溫。

花旗指出，美股回調一成似乎很合理，任何導致市場疲弱的因素都應密切關注，因為在長期令人不安的情緒訊號下，估值已不再具有吸引力。

報告提到，該行的「恐慌/狂熱模型」仍相當高，正發出即將虧損的警告，這是自1999年至2000年市場回調以來最長的狂熱時期，因此，該行預計股市將有所回調。

該模型正反映「投資者過度樂觀」，而且這樣的訊號已持續數月，該行提醒投資者：「回調可能迫在眉睫，尤其是在獲利增長放緩的情況下。」

根據花旗報告，主要經濟體的「花旗經濟意外指數」也已下降，Detla變種病毒可能是導致下降的原因，伴隨着供應鏈中斷的問題而來。

另外，富國銀行投資主管Darrell Cronk本周將通脹列為10大市場風險之首，並指出自去年10月以來，美股標指持續在疫情期間飆升，都還沒出現過5%的回調。

高盛經濟學家也將美國第3季經濟增長預期從9%下調至5.5%，因為Delta變種病毒及通脹對經濟的影響超出預期。