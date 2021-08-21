Jackson Hole年會改以視像進行　鮑威爾講話主題被指籠統模糊

萬眾矚目的Jackson Hole央行年會將於美國時間8月26至28日召開，主辦方堪薩斯聯儲宣布，鑑於近期懷俄明州提頓縣的新冠肺炎疫情風險水平升高，今年研討會將以網上視像會議的方式進行，為連續第2年以視像形式展開，而非以原定的部分實體、部分視像方式進行。

堪薩斯聯儲銀行行長喬治表示，基於地區公共衞生考慮，原定的實體會議不適宜進行。

聯儲局主席鮑威爾定於8月27日上午10時發表講話，主題是「經濟前景」，惟市場認為有關主題籠統模糊，與去年更為具體的演講主題「貨幣政策框架回顧」形成鮮明對比，對於聯儲局退出經濟支持措施的時間表，並未立即給投資者和分析師提供任何線索。

事實上，今年Jackson Hole央行年會稍為冷場，歐洲央行行長拉加德將不會出席，英倫銀行行長貝利也不會出席。

瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov表示，聯儲局會議紀錄發布之前，市場的預期是在2021年後縮減量化寬鬆，但Serebriakov認為，聯儲局即使在年底前縮減量化寬鬆，亦不會令人意外。

InspereX資深交易員David Petrosinelli稱，武裝組織塔利班接管阿富汗，產生了新的地緣政治不確定性，變得更加複雜，如果阿富汗的混亂持續，聯儲局縮減買債計劃的時間，可能很容易推遲到年底之後。