1周10大驚奇：女股神決戰金融大鱷！究竟鹿死誰手？

環球股市表現分化，港股失守25,000大關，惟外圍市況仍然強勢。美股繼續於高位徘徊，有「科技女股神」之稱的ARK基金舵手伍德(Cathie Wood)堅持美股沒有泡沫，但著名對沖基金經紀Michael Burry卻在狙擊ARK基金的持倉，大手買入認沽期權，究竟雙方誰對誰錯？仍有待時間去揭曉...

不過，若要數現時金融市場上為數不多的「共識」，那必然是看淡中概股。無論是女股神、金鱷大鱷索羅斯等重量級人物，都已決定離場，中港股絕對是近期的最大輪家！

【1、遭大鱷狙擊 女股神稱股市無泡沫】

Cathie Wood表示，與1990年底、2000年初科網泡沫特有的愉快情緒相比，現在投資者的行為更加穩重謹慎。她指出，過去泡時期分析師通常會過於樂觀，業績預測、目標價都三級跳，一個比一個還高；而現在許多新股上市後股價直接「跌至谷底」，意味距離股市泡沬仍有一段距離。

ARK基金早前遭到華爾街著名大鱷、對沖經金理Michael Burry狙擊，後者的投資公司於第二季買入了2,355張Ark Innovation ETF（ARKK）的認沽期權。對此，伍德回應稱「我喜歡壞消息」，因為若從長遠的投資時間範圍、估值來看，短期的市場負面情緒反而令她感到更安心；而目前估值的實際折讓已大於負面消息，對ARK的投資策略更為有利。

Burry是電影《沽注一擲》的主角原型，曾經在2008年成功估中美國次按危機爆煲，並大賺一筆，功成名就。

【2、ARK基金清倉中概股 中港股市是最大輸家？】

中港股市遭監管鐵半連環打擊，女股神近月不斷削減與中國科技巨頭相關的持股，她接受外媒訪問時，證實自己已經全數沽清旗艦基金Ark Innovation ETF持有的中概股。

伍德稱，中美之間劍拔弩張的局勢在這屆政府加劇，讓她感到意外，而這樣的情勢發展導致更多活動回流，供應鏈的重組將對美國有利，而對中國不利。

她承認，中國在電腦科學、工程和金融技術方面的進步，尤其是微信和支付寶，使中國比美國企業能更快引進數碼錢包，但在允許任何類型的數據流出方面似乎正在倒退。

事實上，包括「金融大鱷」索羅斯，以及歐洲最大對沖基金Marshall Wace也警告，在美上市的中概股現在已不值得投資，「沽空」反而變成目前最熱門的交易之一。

追蹤98家在美上市中企的納斯達克金龍中國指數，截至周二(17日)已連續第6天下跌，今年內下跌32%。

市值590億美元的對沖基金Marshall Wace創辦人Paul Marshall表示，即使中國當局試圖限制損失，中國對科技和教育產業的打擊令投資者感到反感，預測未來中國公司上市地點可能主要局限於內地市場。

根據美國銀行對基金經理的最新調查顯示，約11%受訪的投資者認為「沽空中概股」是目前最熱門的交易，僅次於「做好美國科技股」。約16%表示，「中國政策」是目前最大的投資風險，而這類風險在7月獲得的關注極低。

【3、美國政府手影？Palantir狂買金條防「黑天鵝」】

外媒報道，美國數據分析公司Palantir上周公布季度業績時披露，本月動用5,070萬美元(3.95億港元)購入金條，作為投資策略一部分，而批金條存放在一個安全地點，集團可以隨時提取。

香港人也許對Palantir感到陌生，但其來頭絕對不容小覷！該公司以大數據分析技術聞名，在成立之初已獲美國中央情報局旗下的投資公司入股，主要客戶包括為各大美國政府機構及金融機構。該公司於2015年，曾經以大數據技術幫助美國軍方，成功定位和擊斃策劃「911」事件的阿爾蓋達組織首領拉登。

更耐人尋味的是，伍德的ARK基金曾經在上周亦不斷增持Palantir。

Palantir營運總監Shyam Sankar稱，公司以往只購買初創企業股份和虛擬貨幣比特幣等投資產品，是次買入黃金的舉動不尋常，目的是預防「黑天鵝(令人意外的事件)」事件出現。

此外，該公司接受客戶以黃金或比特幣作為支付代價。發言人補充，暫時未有客戶以比特幣或黃金支付服務費。根據業績報告，其有23億美元(約179億港元)現金可動用。

【4、大摩奇準分析員警告：標指年底恐回調逾10%】

近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson警告，在2021年剩餘時間內，標普500指數不會有太多上行空間。

目前，大摩預測標普500指數的年終目標位為4,000點，意味着將由目前4,448點水平下跌10%，惟Wilson估計，從現在到年底，該指數甚至可能出現超過10%的回調。他解釋，明年的企業盈利可能低過市場預期，加上較低的估值，該行認為未來幾個季度，美國主要股指的上升空間非常有限。

美股第2季的企業盈利報告非常強勁，促使大摩將標普500指數今年的收益預測，上調至每股205美元。因此，Wilson對2022年的盈利增長不太樂觀，預計需求和盈利能力都有所調整。

Wilson又預計，在華盛頓通過基礎設施法案後，企業稅率將會提高。此外，聯儲局可能會縮減資產購買計劃的規模，這可能會打壓股票估值。不過，他指有關股指的修正，將為下一階段的經濟擴張和牛市的開始提供空間，但在那之前，投資者應該青睞醫療保健、必需消費品和公用事業等防禦類股票。

【5、華爾街大好友：「甚麼都買一點」 標指明年可達5000點】

金融市場分歧一直存在，有人唱淡自然有人唱好。股市大好友、Yardeni Research總裁Ed Yardeni表示，美國經濟被新冠疫情改變，令生產力有所改善，因此建議投資者仍可買入美國股票，預期標指明年可達到5,000點。

他表示，企業收益仍將繼續攀升至創紀錄高點，策略上可以「甚麼都買一點」。不過，他也承認，目前的價格可能高得難以接受。

風險方面，他認為Delta變種病毒顯然是令人不安的，另一個關注點是物價上漲，「通脹尚未證明是暫時的，現在，沒有證據表明它已經達到頂峰。因此，人們仍然對這些問題感到擔憂」。

儘管各種挑戰依然存在，但Yardeni預計，只要美國避免再次大規模經濟封鎖，標指將較目前水平上漲12%，料到明年年底或更早，標指將達到5,000點。

【6、全球印錢有幾狂？過去年半 4大央行等如每人派一萬元】

股市瘋狂背後，自然少不了全球央行瘋狂印錢推波助瀾。據統計，美國聯儲局、歐洲央行、日本銀行、中國人民銀行等4大央行，自2020年2月底以來資產負債表的規模，合計擴大逾10萬億美元，其中80%來自歐央行和聯儲局。

上述逾10萬億美元，等於全球人口每人可領到約1,300美元(約10,140元)，但央行並未真的將這些資金發放給民眾，而是投入金融資產。

【7、高盛三周兩次下調美國GDP預期 滯脹將至？】

雖然美股仍處於高位，但經濟仍有隱憂。高盛將美國第三季度美股GDP預期從8.5%下調至5.5%，高盛在修訂後的預測中還將今年全年GDP預測從6.4%下調至6%，預計明年美國經濟將增長4.5%。

高盛短短三周內第二次下調美國經濟增長預期。三周前高盛下調了今年下半年的消費增長預期，對第三季度和第四季度的GDP增長預期分別下調1%至8.5%和5%；理由乃「愈來愈明顯的是，美國服務業的復甦不太可能像」。去年，高盛是第一家公布美國GDP預期大幅高於共識的銀行。

是下調反映出消費者支出和生產都受到了衝擊。8月份美國餐飲、旅遊和其他服務支出可能會下降，惟高盛預計下降幅度不會太大，時間也不會太長；生產仍然受到供應鏈中斷的影響，尤其是在汽車行業，這可能意味着第三季度重建庫存較少。

雖然高盛預計今年的經濟放緩是可控的，但明年的情況要糟糕得多，屆時經濟放緩預計將真正打擊增長率。高盛預計，到明年下半年，美國經濟將收縮至1.5至2%的趨勢水平，這是一個遠遠超出普遍預期的減速。

【8、任澤平：中國或正處停滯性通脹到衰退階段】

恒大集團總裁級首席經濟學家任澤平表示，目前中國消費、投資、出口三大經濟指標全面放緩，7月經濟先行指標下跌也開始回落，只有物價指數仍處高位，認為中國可能正處停滯性通脹到衰退的階段。

他指出，大宗商品通脹的高位已現，經濟將逐季放緩，現在處在景氣周期的滯脹後期和衰退初期，今年下半年到明年上半年是兩個時期的轉換點。他強調，經濟與金融數據全面回落，對未來經濟下行壓力要有準備，建議貨幣政策結構性寬鬆，財政政策發力新基建。

【9、中國資本市場蒸發7萬億人幣 相等於今年GDP年增7%化灰...】

中國當局頻頻監管施壓，令中國金融資產價格暴挫，今年堪稱是中國資本市場財富蒸發最慘烈的一年！據估計，今年以來大中華股市(A股+港股+美股中概股)整體市值已淨減7.09萬億元人民幣，而這些財富蒸發主要集中在7月下旬之後。

報道引述統計顯示，今年以來至8月17日，中概股總市值淨減少6,600億美元，港股總市值淨減少6萬億港元，總市值減幅達24%；同期A股總市值增加2.1萬億人民幣。總結今年以來，大中華股市(A股+港股+美股中概股)整體市值已淨減7.09萬億人民幣。

報道又指，中國國生產總值約100萬億元人民幣，若今年中國GDP增長7%，新增的這7萬億人民幣，剛好相等於中國資本市場本輪蒸發的財富金額，意味今年全國都在「白做」了...

【10、印度神童6度預言成真 咁未來3個月會...】

外國傳媒報道，「印度神童」阿南德曾預言，8、9月因木星逆行在魔羯座恐對世界局勢不利，國際間將會陸續發生天災等大量死傷，詎料再次成真，包括阿富汗政府垮台、海地強震、美國邁阿密大樓倒塌等。這已是他6度預言成功，若繼續準確下去，國際間最大動盪會是明年4月。

那麼，今年餘下時間會怎樣？他警告，6月20日至11月21日期間，英國、以色列、美國、大陸及日本將掀起新一波疫情，其中以疫苗覆蓋率最高的以色列，恐遭受Delta變異株侵襲，使疫情變得更嚴峻。

他強調，因木星於7月21日後開始逆行的緣故，會使國際間接連發生不幸的事件，8、9月木星逆行在魔羯座恐對世界不利，恐要待11月21日木星脫離摩羯座，轉移至水瓶座，整體的狀況才會好轉。

他預期，到了今年11月後，全球經濟、股市才會好轉。然而，這不等於見底，料最大的動盪會出現在2022年4月，屆時才有望見底。疫情則須待2023年4月後才紓緩。