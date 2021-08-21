致富智庫：農曆七月置業有宜忌？睇樓遇「筍盤」機會較高？

在疫情肆虐、失業率高企、缺乏內地購買力、移民潮興起、科技股股災等情況下，反映二手樓價的中原城市領先指數CCL仍在高位反覆，反映香港樓市表現依然堅挺。不過，踏入農曆七月，從多個地產代理商的周末預約睇樓量指標之中，發現略有回落迹象。究竟此等數據正正反映短線樓價已見頂？還是在「鬼節月」睇樓或多或少都有所忌諱呢？

東網產經專欄作者、玄學金融家鄭勤龍指出，在傳統的華人社會中，農曆7月15日為「中元節」，乃道家為亡靈祈請赦罪的日子。剛巧佛教徒在此日亦是濟度六道苦難眾生的「盂蘭勝會」，民間風俗在路上的橫街窄巷燒街衣已習以為常，使到在普羅大眾的眼中，留下了一個陰森詭秘的印象，亦因此被一般人稱農曆7月為「鬼月」。

他表示，相傳由地府通往陽間的鬼門會在「鬼節月」通關，任由在地府之鬼魂到人間暢遊一番，因此在民間流傳一大籮禁忌，如盡量減少外出；不宜嫁娶；不要搬屋；避免搭尾班車；遠離近海或偏僻的地方遊玩，以免犯上了無謂的錯誤及招來惡運。一般寧可信其有的人士，都會採取避之則吉的心態，避免做作任何重大的事情，譬如與結婚嫁娶相關、或置業搬遷等事情均可免則免。也許因為這個忌諱的緣故，地產業的淡季通常在暑假後便展開。

然而，鄭指出，古代的農曆七月並非是生人勿近，大事不可用的。自古以來，不少天子其實是選擇在農曆七月登基，箇中緣由乃因為在農曆七月的地支「申」之中，隱藏着「上得天時，下得地利」之象。懂得看通勝的朋友，也許都能發現到其實在農曆七月之中，也有不少上吉日子可選擇。又例如自古到今，一直是個十分重要和熱鬧喜慶的七夕情人節正是農曆七月初七，由此印證古人並沒有現代人那樣忌諱農曆七月。

同樣道理，在農曆七月出外搵樓，相對上較少人爭「筍盤」，分分鐘可以傾到個「靚」價。有顧慮的朋友，鄭勤龍提出以下幾個睇樓小貼士。

1、睇樓、成交、入伙、安床、遷居等的日子上務必要查看通勝，注意只要日子沒有生肖相沖，以及不是破日便可；

2、在日照不足或下雨時，不宜看舊樓或空置太久的單位；

3、入伙前，宜拜四角和燒陰契告知單位已轉手。

談及樓市展望，鄭氏分析，從占卦卦象看樓市近況，香港樓市的走勢正處於《坤為地》之中。在易經，《坤為地》為大地之象，大地上表面的起伏幅度相對於高山為少，因此，預示港樓在短期內大部分時間走勢或會以偏向牛皮上落格局為主，而且上升空間相當有限。然而，由於坤土厚德能承載萬物，萬物生於土，而萬丈高樓亦從地起，故此《坤為地》對於樓市來說，亦屬吉象，有利於香港樓市在疫情逐步好轉和恢復兩地通關之後，平穩發展。

世界萬物光怪陸離，信不信當然由你自己決定，而上述言論亦只供參考，小編在此祝各位網友一年四季都平安大吉！