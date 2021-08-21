中概股累計蒸發逾11萬億元　分析警告：低處未算低！

中國監管重拳下，中概股自2月高位以來蒸發近1.5萬億美元(約11.7萬億港元)，不過有分析認為低處未算低，揚言中國科投股交易員將蒙受更大的痛苦。

外媒報道，Alphalex Capital Management駐香港董事總經理Alex Au認為，中概股的拋售潮不會很快結束，投資者需要重新評估投資中國的理由及風險。他指上月已將其所持有的中國科技股全數沽清，並在一、兩周前增加對該板塊的沽空倉位。

德意志資產管理亞太區投資長兼新興市場股票主管Sean Tayloy指出，考慮到中國監管的不確定性，很難說目前的科技股很便宜，直言不知道底部在哪。

JH Investment Management住深圳基金經理Li Weiqing稱，只有在政府政策明朗時才會出現買入信號，他在去年第4季賣出網絡公司的持股，計劃先觀察市況一陣子。

摩根大通資產管理亞洲市場首席策略師Tai Hui亦指出，投資者需要明確知道監管機構將在多大程度上控管企業，以及企業要如何做出應對，而目前的估值可能無法完全反映未來的情況。