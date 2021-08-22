陳樂怡：政策風眼股尚未回穩　利淡市場氣氛

美國聯儲局7月議息會議紀錄顯示，官員考慮由2021年開始減少買債。由於就業市場穩健復甦，加上通脹壓力已對消費信心造成打擊，市場預期短期內便會開始收水。預計8月底的Jackson Hole年會以及9月議息會議上，將會釋出更明確的信號，或會引發市場波動。外圍市況的動盪及變種病毒對經濟的影響，將會左右港股後市。而中國監管機構連環出招，政策風眼股尚未回穩，利淡市場氣氛。

獨立股評人陳樂怡

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