陳樂怡：政策風眼股尚未回穩 利淡市場氣氛
2021年08月22日 08:30
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美國聯儲局7月議息會議紀錄顯示，官員考慮由2021年開始減少買債。由於就業市場穩健復甦，加上通脹壓力已對消費信心造成打擊，市場預期短期內便會開始收水。預計8月底的Jackson Hole年會以及9月議息會議上，將會釋出更明確的信號，或會引發市場波動。外圍市況的動盪及變種病毒對經濟的影響，將會左右港股後市。而中國監管機構連環出招，政策風眼股尚未回穩，利淡市場氣氛。
鑑於監管風險持續，預計資金繼續由平台類、軟件股流出，轉到前景能見度較高的硬件股。其中，高端製造將會是一大主題。晶片股股價近期調整，主要受到中國調查車用晶片惡意抬價的消息所影響，市場擔心限制加價空間。然而，政策主要針對經銷商囤積居奇。而在國策支持以及晶片廣泛應用的情況下，行業發展空間仍然巨大。兩大龍頭華虹半導體(01347)、中芯(00981)第二季業績不俗，第三季指引更令市場驚喜。經過一輪回調後，估值重回合理區間，建議趁低收集。
舜宇光學(02382)上半年收入增長偏慢，但盈利略勝預期。由於高端手機市場放緩，公司調低手機鏡頭出貨量指引，由年初10至15%，下調至5至10%。主要客戶華為的弱勢，亦拖累平均售價。不過，車用產品發展理想，首7個月出貨量按年升68%，遠超公司年初增長20至25%指引。展望未來，手機需求復甦進展緩慢，規格升級需求放緩，或會限制短線股價表現。但市場長遠重點放在車用鏡頭增長，以及蘋果公司(Apple Inc.)市場份額擴大，建議回調吸納。
獨立股評人陳樂怡
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