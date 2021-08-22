郭家耀：閱文集團前景仍值得樂觀

閱文表示，上半年在線業務的月活躍用戶為2.327億，按年基本持平，較去年底則增長3.7%。去年下半年新冠疫情得到控制後線上平台流量回落屬正常，但今年上半年月活躍用戶回升到去年高點的水平，這受益於優質內容的持續孵化、社區營運與推薦效率的不斷提升、以及免費閱讀業務的積極進展。截至6月底，平台上積累940萬作家，作品總數達1,450萬部，上半年新增字數超過180億。根據6月份百度小說風雲榜，排名前20部的網絡文學作品中，有17部出自閱文平台。

傳統付費閱讀業務外，6月份免費閱讀業務的日均活躍用戶達到1,300萬，較去年底增長30%。閱文近年推進免費閱讀業務，免費閱讀可為集團帶來更多用戶，目前業務重點仍是擴大用戶規模，已與騰訊生態加強合作，加快相關內容在騰訊各平台的鋪設。閱文IP營運業務快速增長，長遠而言IP營運收入貢獻將進一步提升，增速也會較在線閱讀業務更快，短期IP營運收入集中在影視、版權授權，但中長期公司希望提升遊戲以及衍生品帶動的收入。受監管消息困擾，整個新經濟板塊承受強大沽壓，閱文繼續強化IP平台策略，前景仍值得樂觀。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)