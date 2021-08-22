工銀國際：內地再生能源業發展格局清晰

踏入平價時代以及「十四五」規劃的第一年，能源局、發改委及其他相關部委在上半年，已密集推出關於今年及明年指引分配風電及光伏新增裝機指標的徵求意見稿及政策。

根據最新的政策發展，在2021至2030年期間，國家能源局將每年給予各省非水可再生能源消納權重目標，特別是在早前徵求意見稿提議通過以現存項目減補換取新增指標的政策已取消的情況下，各省可根據目標及自身條件設定每年的風電及光伏新增裝機目標，並通過參考當地指導電價進行競爭性配置方式分配新增指標。

目前，各省可按自身條件選擇在今年或是明年展開競爭配置，主要視乎今年開發中的項目是否足夠滿足其今年的裝機目標。如廣東目前因已經有充足的開發中項目，早前便宣布今年不會進行競爭配置。相反廣西則已經推出一系列的競爭配置要求及規則，供有意在今年進行投標的開發商參考，其中出標電價依然是一項主要的審核內容，但開發商也要考慮其他所要求的因素，如項目是否會配置儲能容量及是否已經得到土地審批。得分愈高的開發商可優先獲得項目開發權。

在上半年政策密集推出情況下，大部分主要指引新增指標辦法及電價的政策基本已經出台，下半年的政策環境因此也會相對穩定，特別是在國家2030/2060年的碳達峰/碳中和目標下。政府或是相關地方部門，很可能會響應今年4月發改委及能源局在推出的「關於加快推動新型儲能發展的指導意見」徵求意見稿。

國家能源局及工信部代表在6月上旬參與了和光伏行業代表的發展研討會，並對近期硅料價格大幅上漲影響元件生產成本，以及阻礙短期光伏需求和項目回報減少的增長問題表示關注。

此外，從2021年第四季度開始，隨着擴產的新供應開始投入市場，硅料價格將開始其更穩定的趨勢。從需求和供應的動態角度來看，2022年硅料市場的情況將更加健康，根據年內對光伏需求的樂觀與悲觀的假設預測，潛在的供過於求範圍為9至44%。

光伏玻璃佔光伏元件非硅生產成本的20%，也很可能在行業領導者和新進入者的大量新增產能的推動下穩定下來。儘管硅片或單晶硅片板塊在各製造商積極的產能擴張計劃推動下，面臨供過於求的問題，但該板塊的行業整合度較高，單晶硅片產量前5名的製造商佔據了90%的市場份額。因此，這意味着他們可以在與供應商和客戶之間享有更穩固的議價能力。

另一方面，具有大型垂直綜合生產鏈的製造商也將通過節省外判工序成本和享受規模經濟帶來的好處而更容易超越同行，並有可能彌補元件銷售的微薄利潤。

工銀國際