會計師公會：從兩面着手應對「漂綠」風險

環境、社會及管治(ESG)是市場近年的熱話，各地金融市場亦日益重視可持續發展及綠色金融，一場疫症更加凸顯企業可持續發展的重要性。以往，企業可能視ESG、業務可持續發展為「錦上添花」之事，近幾年它們已演變成為業務策略、企業匯報及公司抗逆能力的核心要素。

為應對投資者、監管機構、政府等市場持份者的規定及需要，企業日漸看重非財務方面的匯報，金融機構亦因市場需求推出不同類型的綠色金融產品。

然而，這個市場趨勢亦同時帶來「漂綠」的隱憂及風險。漂綠意指以誇大或誤導方式推廣公司或產品的環保效益。漂綠問題，除了令投資者可能得不到預期的投資價值外，亦會影響推動可持續發展及綠色認證的工作。針對漂綠情況，會計專業可以在兩個關鍵範疇發揮作用。

首先是完善企業的ESG匯報。企業作出可信賴、可比較的披露及匯報，是贏得投資者信心的關鍵。國際間正努力制訂一套全球公認的可持續發展準則，目的是提高非財務匯報的一致性及可靠性。

香港會計師公會除了支持國際財務報告準則基金會(IFRS Foundation)成立國際可持續發展準則理事會外，在本港亦與由香港金融管理局及證監會共同領導的綠色和可持續金融跨機構督導小組合作，推動將可持續匯報納入香港的企業匯報框架，促進香港的綠色及可持續金融的發展。

另外，會計師具備專業知識、技能及特質，是備受社會信賴的資訊編製者及提供者。他們能為企業匯報及綠色金融產品的真確性提供獨立鑑證，提升市場對企業及金融產品綠色認證的信心。

聯交所於2019年提升《環境、社會及管治報告指引》並鼓勵上市公司就ESG報告尋求獨立鑑證。公會特地編製了有關ESG鑑證報告的技術指引，以助會計師及從事相關鑑證的專業人士根據現有框架進行ESG資訊鑑證。

香港會計師公會