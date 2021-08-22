陳鳳珠：內地有機會再降準谷經濟

港股進入業績高峰期，市場觀望氣氛濃厚，加上近日港匯轉弱，或反映資金流走，恒指短線走勢反覆偏軟。

內地經濟增長放緩，7月份社會消費品零售總額按年增加8.5%至3.5萬億元人民幣(下同)，7月全國規模以上工業增加值按年升6.4%，兩項數據均遜市場預期。至於首7個月的全國固定資產投資按年上漲10.3%至30.3萬億元，亦較市場預期為差。當中內地部分地區的疫情反覆及受自然災害影響經濟發展，且國外環境複雜嚴峻，因此內地經濟恢復情況仍然不夠穩固及不均衡。

國統局公布今年首7個月的全國房地產開發投資按年增12.7%至8.5萬億元，遜市場預期，而房地產開發企業到位資金只增加18.2%至11.9萬億元，反映房企融資渠道收窄影響房地產開發投資規模。

另外，今年首7個月的內地商品房銷售額按年上升三成至10.6萬億元，較上半年增速放慢。由於今年內地樓市調控政策從嚴，料政策已見成效，7月份一線城市新建商品住宅及二手住宅銷售價格分別按年上升6%及10%，漲幅較6月有所回落，而二線及三線城市的新建商品住宅及二手住宅銷售價格按年升幅或回落或持平，預期內地樓價開始趨穩。

鑑於預期內地經濟增長於下半年將放緩，人行或有機會再度實施降準，以推動資金落入實體經濟。日前內地展開6,000億元的中期借貸便利操作，為到期7,000億元的中期借貸便利(MLF)續期，但為縮量續做，主要相信早前的全面降準釋放資金置換到期的MLF，但由於9至12月內地仍有約3萬億元人民幣的MLF到期，因此人行續做以維持市場的流動性合理充裕。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)