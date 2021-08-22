鄺紫珊：遠程醫療服務發展潛力可觀

疫情改變多個行業的營運模式，其中醫療行業也有轉變，遠程醫療問診趨勢發展也日趨受市場接受，預期線上問診需求可有明顯的增長。不過，由於中概科網企業正在經歷內地政府的行業監管大整頓，有關中概網上醫療股份短期也會受壓。

有統計顯示，美國市場2021年上半年的處方藥銷售量增長主要是來自線上問診，實體店的處方藥銷售量反而縮減，故預期行業數碼化快速發展與民眾對互聯網服務的依賴上升，遠程醫療相關的線上問診、開藥等趨勢將加強其長線的上升增長空間，而相關線上醫療服務的行業更有望持續受惠。

現時美國主要的處方藥，包括治療頭痛、胃食道逆流、過動症、憂鬱症、高血壓，以及二型糖尿病等，有關藥物銷售今年有明顯增長，而有關增長也反映於線上產業的趨勢及相關企業的盈利上。好像以遠程醫療為主的Teladoc，其線上問診次數達350萬次，較去年同期增加28%，第二季營收5.03億美元，年增長率更是高達109%。

另外，有美國的健康保險公司也有開拓遠程醫療服務，United Health於2021年第一季起，加入遠程醫療業務，目前已累積超越50萬問診次數。美國拜登政府鼓勵民眾參與醫療保險，有關新業務可有利相關公司業務量的持續增長，在政策面與科技增長的帶動下，可有助遠程醫療服務業務的後市增長動力。

隨着消費者信心指數上升，就業市場明顯好轉，在全球經濟進入增長擴張期，可對醫療產業有正面影響，加上全球對抗疫情，各國政府努力鼓勵民眾接種疫苗及擴大覆蓋率，也可持續支撐相關產業及供應鏈，投資者可不妨布局有關醫療產業，以優化整體組合的表現。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊