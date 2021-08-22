香港經濟呈逐步好轉迹象　陳茂波料消費券帶動就業情況

財政司司長陳茂波今日(22日)於網誌表示，本地經濟呈逐步好轉的迹象，繼早前公布第二季經濟增長7.6%、並上調全年增長預測至5.5%至6.5%後，上周公布最新的失業率亦回落到5%，相較於今年初的7.2%，已累計回落了2.2個百分點，就業不足率亦由今年初的4%，回落至最新的2.4%。

他續指，不同行業的就業情況也見改善，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率由年初11%的高峰回落到現時的7.6%，當中餐飲服務業的失業率下跌1.4個百分點至8.6%，遠低於年初14.7%的高位，同時，建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率亦明顯回落。

惟他亦提醒，即使各行業的就業情況逐步好轉，但仍未完全恢復至去年初疫情爆發前的水平，以零售、住宿及膳食服務業為例，目前相關行業的失業率仍較疫情前5.2%水平高逾兩個百分點，預期隨着消費券的效應在8月份開始呈現，進一步拉動私人消費增長，將帶動相關行業的就業情況進一步改善。

他又指，多項數據都反映著香港的優勢與效率，今年上半年本港銀行體系的總存款額超過15萬億港元，比去年底增加約5%，如果單計港元的存款更增加近8%，而在港管理的資產規模亦進一步增加。

截至去年底，香港資產及財富管理業務所管理的資產規模，按年上升21%，增加到近35萬億港元。香港是亞洲最大的對沖基金基地，同時亦是緊接內地第二大的私募基金基地。至於港股市場雖然隨外圍環境變化而時有波動，但新股集資方興未艾。

其中，港交所剛獲批准推出的A股指數期貨合約，是首隻獲內地當局正式授權的離岸A股股指期貨，它為離岸參與A股市場的投資者提供有用的風險管理工具，亦豐富了本港金融產品的選項，市場熱切期待的「粵港澳大灣區跨境理財通」和「債券通」南向通，亦已準備就緒，有助進一步擴大和深化兩地金融市場的互聯互通。