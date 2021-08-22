7月商舖註冊錄160宗　按年升逾9成

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，7月份商舖註冊按年升逾9成，註冊金額則漲1.12倍。美聯旺舖董事梁國文表示，本港疫情維持穩定下，不少市民早已回復外出消費，加上防疫放寬讓食肆及部分表列處所受惠，零售業及飲食業生意已經轉好。部分投資者已看準時機再度入市，令舖位市場交投氣氛熾熱。本港零售及飲食行業就業情況轉好，加上電子消費券帶旺本港經濟，相信有助進一步支持本港經濟，相信舖位市場前景將穩定向好。

資料指出，7月份商舖註冊宗數錄160宗，按年升92.8%，按月則跌15.3%，註冊金額約38.11億元，按月升28.6%，比去年同期上揚1.12倍，當中包括屯門天生樓地下共11個商舖及尖沙咀鐵路大廈地下B號舖位分別以3億元及2.068億元成交。

若按銀碼劃分，500萬元或以下及500萬以上至1,000萬元的商舖於7月份分別錄54宗及21宗，分別按月減少32.5%及8.7%。價值介乎1,000萬以上至2,000萬元及5,000萬以上至1億元的商舖分別錄30及7宗，按月分別跌28.6%及12.5%。7月份2,000萬以上至5,000萬元及逾億元的註冊登記則錄按月上升，分別錄41宗及7宗，按月分別上揚20.6%及2.5倍。

若按地區劃分，7月份各區註冊登記宗數全綫錄按月下跌，港島區錄35宗註冊，按月跌23.9%；九龍區錄71宗註冊，按月降19.3%；新界區錄53宗註冊，按月輕微減少3.6%。至於四核心區（中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀），7月份共錄23註冊登記，按月跌11.5%。而反映價格走勢的「美聯旺舖四核心區一線街售價指數」7月份報169.5點，雖然按月微跌0.5%，但今年首7個月仍累升4.2%。