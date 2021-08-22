首8個月整體樓宇買賣金額料達6400億　超去年全年

今年本港物業交投暢旺，當中不少為豪宅物業，帶動成交總值顯著上升。據中原地產預期，今年首8個月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)．可合共錄約68,600宗及6,400億港元，其中金額勢將超越2020年全年的6,283.9億元，宗數則較2020年全年73,322宗只相差約6.4%。

該公司研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年豪宅交投開始轉旺，加上發展商推售大額新盤，推高金額率先打破去年紀錄。不過，本月截至8月18日，整體樓宇買賣合約登記暫錄4,870宗及434.56億元，料全月有約8,300宗及725億元，較7月的9,957宗及939.9億元，下跌約16.6%及22.9%。7月份樓價開始攻頂，二手交投因而減慢，加上未有大型新盤登記，拖累8月份整體登記數字將是2021年2月7,561宗及643.1億元後的6個月新低。

本月二手私人住宅買賣合約登記暫錄2,761宗，總值259.1億元。預計整月登記約4,700宗及440億元，將按月分別少約7.6%及7.7%，但金額仍然連續6個月高企400億元以上，是1997年8月後24年以來首次出現。

大型二手屋苑方面，8月份沙田第一城暫錄33宗、天水圍嘉湖山莊暫錄28宗，而荔枝角美孚新邨及鰂魚涌太古城則分別暫錄21宗及17宗買賣。一手方面， 8月一手私人住宅買賣合約登記暫錄472宗，總值67.3億元，料整月有約800宗及100億元，按月下調約60.6%及64.8%。