Wetland Seasons Bay加推160伙　折實平均呎價逾1.5萬元

集團副董事總經理雷霆指出，有見市場反應熱烈，向隅客眾多，新加推單位折實平均呎價約15,320港元，較價單第3號有約2%加幅，但由於單位的樓層及景觀更優勝，故屬原價加推。

新地代理總經理胡致遠表示，價單第4號折實售價由472.36萬至799.06萬元，呎價13,693至18,706元。其中入場價最低單位為第3A座1樓B7單位，實用面積300方呎，一房開放式廚房間隔，以現金付款計劃計算，折實售價472.36萬元，呎價15,745元。新價單整批單位以定價計算，市值逾11.6億元。

而昨日首輪銷情理想，共14組買家購入2至4個單位，其中最大額成交涉資約3,000萬元。項目售出單位當中，最高售價為別墅WV7的1樓B單位，成交價1,309.84萬元，最高呎價為第2B座10樓A3單位，呎價21,249元。客源分布以屯門、元朗及天水圍佔約55%最多。