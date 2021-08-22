十大屋苑交投量按周升1.6倍　中原料樓市靠穩

中原地產指出，十大屋苑於周六、日(21、22日)錄18宗成交，按周急增1.6倍，十大屋苑全部有成交，是5月底以來近3個月首見。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤市場熾熱，帶動二手交投氣氛，天水圍新盤首批單位火速沽清，刺激二手市場買家加速入市，預計整體樓市將繼續靠穩向好。

鰂魚涌太古城成期內錄1宗成交，中原張光耀表示，成交單位為春櫻閣低層E室，實用面積約922方呎，三房連套房間隔，成交價1,790萬港元，呎價約19,414元。

該公司楊文傑表示，同區康怡花園本月暫錄10宗成交，較上月同期約17宗減少，業主叫價態度甚為強硬，令承接力較慢。而屋苑於周六、日錄2宗成交，包括1宗遺產貨成交，為L座高層1室，實用面積約646方呎，三房間隔，以1,188萬元沽出，呎價約18,390元。

中原馮健平表示，對上一周零成交的荔枝角美孚新邨，於本周六、日也錄2宗成交，部分業主願減價，買家即把握機會入市。新成交包括1期百老匯街6號高層A室，實用面積約1,022平方呎，以1,578萬元成交，呎價約15,440元。

新界區方面，該行曹嘉華表示，東涌映灣園兩日錄2宗成交，較上周多1宗，成交包括16座低層H室，實用面積約927方呎，原則套三房間隔，成交價1,090萬元，呎價約11,758元。