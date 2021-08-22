樓價UPDATES：港島豪宅有承接力 減少少即賣出

港島區豪宅具承接力，南區貝沙灣全海景套四房單位，輕微減價30萬港元，即以6,550萬元連車位售出，減幅僅約0.5%。跑馬地比華利山亦打破本月交投悶局，一個套三房單位以3,000萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●南區貝沙灣2期8座低層B室，實用面積約1,780方呎，四房連雙套房間隔，享全海景﹐叫價6,580萬元，略為減30萬元，以6,550萬元連車位易手，實用呎價約36,798元。

●跑馬地比華利山G座高層2室，實用面積約1,082方呎，三房連套房間隔，外望球場景觀，近日以3,000萬元沽出，實用呎價約27,726元。原業主於2009年5月以約1,000萬元入市，現帳面獲利約2,000萬元，單位升值2倍，為屋苑本月首宗二手成交個案。

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九龍區

●九龍塘又一居本月暫錄約4宗成交，平均實用呎價約21,500元，該盤25座高層D室，實用面積約559方呎，原則三房改兩房間隔，最初開價1,200萬元，減價後以1,154萬元成交，實用呎價約20,644元。

●鑽石山星河明居C座高層3室，實用面積約517方呎，三房間隔，獲同區換樓客以1,000萬元承接，實用呎價約19,342元。原業主於2009年6月以約358萬元入市，現轉售帳面大幅獲利642萬元，升值約1.8倍。

●旺角利奧坊‧凱岸1座中層G室，實用面積約194方呎，開放式間隔，以每月叫租約1.2萬元放租，2個月後吸引區內客洽詢，減租200元，以1.18萬元租出，呎租約60.8元，較市值租金高逾1成。

●大角咀港灣豪庭4座高層F室，實用面積約545方呎，三房連套房間隔，去年中放盤叫價約1,100萬元，今年初減價至1,050萬元，其後再減30萬元，以1,020萬元成交，累計調減80萬元，實用呎價約18,716元。

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新界區

●沙田溱岸8號本月暫錄約2宗成交，其中2座中層F室，實用面積約509方呎，兩房間隔，議價後以1,140萬元易手，實用呎價約22,397元。原業主持貨3年帳面獲利約175萬元，單位升值約18.1%。

●馬鞍山新港城C座中層1室，實用面積約490方呎，三房間隔，日前以785萬元易手，實用呎價約16,020元。原業主於2011年以309萬元購入單位，持貨10年帳面獲利約476萬元，升值約1.5倍。

●東涌東環5B座極低層B室，實用面積約378方呎，一房間隔，近日以607萬元沽出，實用呎價約16,058元。原業主於2015年1月以約382.6萬元購入單位，現轉手帳面獲利約224.4萬元，物業升值約58.7%。屋苑現有約120個單位放售，入場價由610萬元起。

●元朗朗庭園2座中高層B室，實用面積約423方呎，兩房間隔，原開價630萬元，反價4萬元，以634萬元沽出，實用呎價約14,988元，單位2003年2月買入價約122萬元，至今升值約512萬元，升幅約4.2倍。

●將軍澳領都3座右翼中低層A室，實用面積約677方呎，三房連套房設計，原開價930萬元，減價12萬元或約1.3%，以918萬元售出，實用呎價約13,560元。買家為年輕夫婦，早前不是遇上業主突然封盤，就是被其他買家搶先一步入市，汲取過去睇樓經驗後，是次終當機立斷購入上址。