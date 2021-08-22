新盤UPDATES：兩新界上車項目同步加推

受惠全新盤推出帶動，周六、日一手市場錄逾330宗成交，按周增加約八成。發展商乘勝追擊，兩個新界上車新盤周日(22日)同步加推應市。

●Wetland Seasons Bay加推160伙 折實平均呎價逾1.5萬元

集團副董事總經理雷霆指出，有見市場反應熱烈，向隅客眾多，新加推單位折實平均呎價約15,320港元，較價單第3號有約2%加幅，但由於單位的樓層及景觀更優勝，故屬原價加推。

新地代理總經理胡致遠表示，價單第4號折實售價由472.36萬至799.06萬元，呎價13,693至18,706元。其中入場價最低單位為第3A座1樓B7單位，實用面積300方呎，一房開放式廚房間隔，以現金付款計劃計算，折實售價472.36萬元，呎價15,745元。新價單整批單位以定價計算，市值逾11.6億元。

而周六首輪銷情理想，共14組買家購入2至4個單位，其中最大額成交涉資約3,000萬元。項目售出單位當中，最高售價為別墅WV7的1樓B單位，成交價1,309.84萬元，最高呎價為第2B座10樓A3單位，呎價21,249元。客源分布以屯門、元朗及天水圍佔約55%最多。

●薈藍加推全新價單共32伙 折實平均呎價逾2.5萬元

據價單資料，加推的一房戶實用面積為256及257方呎，特色單位均為2樓連平台戶，實用面積181至193方呎，扣除最高15%折扣，折實平均呎價約25,532元。

新推單位售價最低為2樓B06室開放式特色戶，實用面積181方呎，平台面積49方呎，折實售價457.7萬元，呎價25,287元。呎價最低單位為3樓A17室，實用面積256方呎，一房間隔，折實售價599.9萬元，呎價23,434元。

●THE HENLEY I開放式賣597萬

同系紅磡啟岸27樓B8室，實用面積425方呎，兩房連套房間隔，以逾1,090.29萬元售出，呎價25,654元。