中美有計傾？港股ADR反彈　惟外資北水乏信心添壓

中美金融戰有緩和迹象，即使距離兩國化解矛盾尚遠，港股美國預託證券(ADR)重越25,000點關，連瀉多日的恒生指數明日或能高開逾200點。不過，專家指出，監管陰霾仍未消退，以至港股未脫險，最差恐見23,000點。

騰訊市帳率跌至16年最殘

美提名駐華大使修補關係

其後美國也終於提名駐華大使，填補這個懸空接近一年的重要職位，邁向將雙邊關係重新調升至「大使級」。

不過，耀才證券研究部總監植耀輝認為，現談論港股迎來真正反彈言之尚早，因為監管陰霾未消退，市場仍關注政策變化，預計恒指仍在25,000點水平膠着；倘再傳來監管的壞消息，則可能下探24,000點。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城直言，港股仍未見底，因為消息最多提振中概股，對港股的作用有限。不排除港股明日可以反彈，但要至少彈到10天移動平均線(現處26,041點)水平，方稱得上是初步穩定，否則只是短暫反彈。加上期指結算日快到，恒指最多升到26,000點就會遇阻。

他續指出，恒指市帳率已跌至約一倍，儘管市場以往都會於現水平買貨，但外資及「北水」對港股興趣減少，市場信心不足下，或需要更大折讓才願意入貨。目前「北水」仍未恢復穩定淨流入，美國聯儲局本周開會或提「收水」時間表等，均可能對港股形成壓力，恒指最壞情況或低見23,000點。

內地監管大手接連伸向不同行業，市場對中資股已敬而遠之。美國前財長薩默斯「踩多腳」，說外國投資者面臨的風險正在上升，尤其是中國政府認為加強控制民企非常重要。投資者對於中國市場理應感到焦慮，因為投資環境的風險已變得更大，當環境風險更高時，人們會要求更高的回報。

資料顯示，MSCI中國指數已從對上一輪升溫的頂點累跌逾32%，而上一次出現如此大幅度的調整在2018年，剛好是累跌接近33%，出事的也是騰訊，該企當年曾長期無法獲內地監管部門批准網絡遊戲的版號，股價從當時歷史高位不斷下瀉。

摩通稱仍可考慮投資中概股

摩根大通全球市場策略師桑托斯認為，科網股暴瀉只是投資中國股票的一個正常現象，也是中國企圖轉型高收入國家所產生的一個副作用。市場不應該把中國政府的言行視作獨立事件，這些都是內地發展藍圖的一部分，因此不同意「不能投資中國市場」之說。

專家：科企監管陰霾未散

不過，溫鋼城認為，中央一直有意無意地引導資金流向「碳中和」、電動車等板塊，反觀對科企監管未曾「鬆口」，恐怕一至兩個月都未能完結。重倉科網股的應趁高減磅，逐步換倉至政策受惠板塊，包括碳中和、電動車及晶片，他亦看好中資電力及電訊股。

植耀輝指出，就連業績不錯的騰訊股價仍十分波動，投資者不宜太進取「撈底」。即使「北水」上周五恢復淨買入騰訊，一日監管環境未明朗化，也「唔敢講(科網股)已經跌定咗」。