【樓價續升】八成藍籌屋苑銀行估價漲

樓價升勢未止，銀行估價亦緊貼大市上揚。本報追蹤20個大型屋苑單位，佔八成屋苑於過去一個月估價報升，期內紅磡黃埔花園單位估價走勢最強，按月顯著上升約3%，其次是天水圍嘉湖山莊及馬鞍山新港城，均錄得約1.6%增長，反映屯馬綫全線通車對沿線物業有帶動作用。

滙豐銀行網上數據顯示，該批屋苑當中有16個估價上揚，黃埔花園升勢可謂一支獨秀，屋苑2期16座低層單位，實用面積約466方呎，估價由7月初約823萬元，按月上升約25萬元，最新報848萬元。

中原周德龍指出，該屋苑7月價量俱升，全月錄37宗成交，較6月多出6宗，平均實用呎價約17,311元，按月有約0.8%增幅。太陽物業宏惠強稱，8月屋苑暫錄9宗成交，目前項目有約340個買賣放盤，叫價最低為實用面積288方呎的頂層縮則單位，放售價約550萬元。

其餘估價報升的屋苑，以新界樓表現較好，但增幅未算太突出，如嘉湖山莊樂湖居6座高層單位，實用面積約548方呎，最新估價約635萬元，較上月漲約10萬元。至於新港城J座高層戶，實用面積約338方呎，網上初步估值也按月增約11萬元，升至約719萬元。

世紀21奇豐莊瑞生稱，新港城7月出現多宗實用呎價逾兩萬元成交，兩房做價連番創新高，帶動平均呎價按月勁升約7.5%至約18,655元。踏入本月樓價仍錄升勢，暫錄10宗成交，平均呎價上升至約18,880元，而項目兩房價最新高位已漲至約743萬元，由於樓價升勢較急，近期買家追價已沒早前般進取。

至於港島區兩大指標藍籌屋苑，最新估價走勢也不俗，鴨脷洲海怡半島及鰂魚涌太古城，估價同步按月升約1.5%。其中海怡半島2座高層單位，實用面積約526方呎，估價由上月約921萬元，一個月漲約14萬元，最新約935萬元。

而東涌海堤灣畔則成為期內唯一估價下挫屋苑，該盤2座低層單位，實用面積約846方呎，7月初估價報約1,071萬元，一個月下跌約1.5%，最新錄約1,055萬元。另有3個屋苑估價維持不變，包括同區映灣園、將軍澳新都城及奧運站維港灣。

利嘉閣總裁廖偉強指出，上半年整體樓價錄約7%增長，銀行估價追貼市況表現，特別是受惠鐵路線開通的屋苑。市場相信下半年住宅價格仍會繼續上揚，估計再升約5%，即全年升幅將超過一成，同時，看好樓價1,000萬元以下中小型單位，預料將跑贏大市。