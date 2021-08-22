Jackson Hole或現「收水」訊號　美銀憂「快閃式衰退」

萬眾矚目的Jackson Hole央行年會將於本周召開，由於疫情關係，主辦方堪薩斯聯儲銀行上周五宣布，今年的研討會將再次以網上視像方式進行，因此美國聯儲局主席鮑威爾將於本港時間周五晚上10時透過網上直播發表演講，市場關注會否暗示減少買債。

鮑威爾的演講主題是「經濟前景」，市場認為該主題籠統模糊，與去年更為具體的主題「貨幣政策框架回顧」形成鮮明對比。不過，在聯儲局7月份議息會議紀錄顯示大部分官員認為今年稍後適合開始減少買債後，是次演講或為鮑威爾提供闡述局方取向的機會。

外電調查顯示，四分之三受訪經濟師預期，當局將於Jackson Hole央行年會，或者9月21至22日的議息會議就縮減買債的時機發出信號。不過，InspereX資深交易員David Petrosinelli表示，阿富汗局勢令地緣政治變得更加複雜，若亂局持續，聯儲局縮減買債的時間，可能很容易推遲到年底之後。

不知是否預期聯儲局將減少買債，監管資料顯示，電影《沽注一擲》主角原型、知名對沖基金經理Michael Burry正押注長期美債下跌，其Scion資產管理截至6月底持有iShares 20年期以上美債交易所買賣基金(ETF)認沽期權，價值2.8億美元，較前一季的1.72億美元增加。

可以肯定的是，全球央行在疫情爆發後大舉買債支持經濟，數據顯示，這相當於過去18個月每小時泵水8.34億美元，單是聯儲局期間共「泵水」4萬億美元。大量游資令企業在封城期間仍能續命，亦惠及股市出現大升市。

美國銀行分析員則警告，有數個指標顯示美國今年稍後可能出現「快閃式經濟衰退」。首先是自首季結束以來，10年和2年期美債孳息差距顯著收窄，意味投資者認為未來經濟需求會減弱，其次是與經濟需求關係密切的大宗商品價格一直下跌，而且對經濟敏感的小型企業失色，羅素2000指數自3月中升至紀錄高位以來，已下跌近8%。

不論鮑威爾是「放鷹」還是「放鴿」，其能否連任持續引起外界關注。據外媒報道，美國財長耶倫已告知白宮高級顧問，她支持提名鮑威爾連任聯儲局主席，但據悉美國總統拜登尚未作出決定。