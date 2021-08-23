李澄幸：善用ETF投資全球房產

若要談本月的財經熱話，相信樓價一定是其中之一，因香港樓價指數破頂創歷史新高。事實上，在全球利息低企、資金氾濫以及通脹回歸的預期下，現金可謂是最差的資產，而物業則是進可攻退可守的投資選擇之一，至少有相對穩定的現金流。

物業是普遍香港人的共同「煩惱」，令到很多朋友經常輾轉反側，未有物業的，掙扎於何時上車；有樓在手的，則盤算應該沽貨套現，還是再多買一個物業來投資。決策之難的本質在於投資金額太大，可能是很多人一生中最大的投資。

其實，投資物業不一定要「All in」，只要善用金融工具，也可以低門檻享受物業升值和收租的好處，購買房地產信託基金(REITs)就是不錯的替代選項。

REITs的定義是「透過集中投資於可帶來收入的(香港及/或海外)房地產項目，例如：購物中心、寫字樓、酒店及服務式公寓，以爭取為投資者提供定期收入。REITs可以為投資者提供定期的收入。投資信託基金的大部分、甚或全部除稅後淨收益會以股息形式定期派發予投資者。」

當然，投資於REITs同樣有投資物業的風險，包括市場風險和利息風險等，不過從管理個人財富的角度而言，至少有助減少單一地區的風險，特別是如果投資者已經有香港物業在手，你可以自行構建組合，透過不同地區的REITs投資全球各地的房地產。

如果想再便捷一點，可以考慮REITs的ETF，比如於美國上市的iShares Global REIT ETF(REET)。REET追蹤發達和新興市場所組成的房地產指數，故REET投資組合內資產的地域分布於世界各地，惟需要注意的是組合內的美國成分最重，約佔六成，以及現時的股息率較低，只有約2.25%。不過，如果預期環球經濟將從疫情復甦過來，而經濟活動正常化帶動租金回升，未來的表現仍然可期，亦可令投資組合更多元化。

香港財務策劃師學會主席 李澄幸(作者為註冊持牌人士)