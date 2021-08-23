金價跌至1779美元　港股外圍升逾200點

●美匯指數報93.48；港匯見7.7905；離岸人民幣(CNH)報6.5049；美元兌日圓處109.83；歐元企1.1696，英鎊處1.3627。金價跌至1,779美元。布油企65.04美元關，紐油見62.37美元。比特幣企4.93萬美元水平。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水逾200點。

●港股ADR指數上周五收報25,058點，升209點或0.84%。

●外媒報道，花旗集團分析師警告，華爾街已經太自滿，並指發現很多客戶都不擔心高稅收、聯儲局縮減行動及通脹升溫。美股回調10%似乎很合理，任何導致市場疲弱的因素都應密切關注，因為在長期令人不安的情緒信號下，估值已不再具有吸引力。

●據報道，監管風暴殺到白酒股，國家市場監督管理總局傳出要約談中國主要白酒企業，消息拖累白酒股全面急瀉，其中，龍頭股貴州茅台慘遭血洗，股價創14個月新低。

●即月恒生指數夜期上周五收報24,986點，升206點，高水136點，成交19,545張。

●紐約9月期油上周五收報每桶62.32美元，跌1.37美元或2.15%，全周累跌近9%；布蘭特10月期油收報每桶65.18美元，跌1.27美元或1.91%。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,784美元，升0.05%，全周計累升約0.3%。

●英國富時100指數上周五收報7,087點，升29點或0.41%；法國CAC指數收報6,626點，升20點或0.31%；德國DAX指數收報15,808點，升42點或0.27%。

●美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，目前正密切關注新冠肺炎Delta變種病毒是否對美國經濟產生任何衝擊，若然經濟增長因此顯著趨緩，他或許需要「稍微」調整他對貨幣政策的看法。

●外國傳媒引述消息人士報道，亞馬遜打算開設類似百貨公司的大型零售店。第一批亞馬遜百貨公司中，有一些將開在加州和俄亥俄州。這些大型零售店佔地約3萬平方呎，只有傳統百貨公司約1/3左右。

●全球9大晶片商材料庫存達5,046億元，創新高。

●內地中介受查累30單IPO叫停，比亞迪半導體有份。

●積金局討回2億元拖欠積金供款，涉額10年最多。

●新股先瑞達醫療於香港公開發售部分錄得超額認購約653.51倍，每股定價23.8港元，1手中籤率僅3%。