房住不炒國策及印度神童預言　均見港樓下跌已成定局？

本欄一直提醒大家，「房住不炒」的國策即將降臨香港，對樓市長足發展有利，對中短線樓價卻是致命打擊。現時，國策的威力逐步在內地及香港之間發酵，兩地樓市互為牽引向下的趨勢已成定局。加上國際大局不穩，以神準著稱的印度神童阿南德，更預言9月份將大禍臨頭，對全球經濟造成重大衝擊，樓價突然驟降的轉捩點一觸即發。

內地今次下定決心遏制樓價急升，追本溯源，皆因內地生育率之低已與香港無大差別，而各位只要留意一下香港的高齡化問題，就知內地情況何其嚴峻。因此，近月的監管風暴基本上都圍繞──催谷生育率，為三孩政策保駕護航！在打壓樓市、降低居住成本之外，同時推行教育雙減，意圖為孩子減輕課業壓力；又要求醫療降費，為內地夫婦提供生三胎的誘因。上述總總旨在減輕家庭生育、養育及教育的負擔，都是在人口老化發展至無可救藥之前，希望力挽狂瀾於既倒。

香港同在一國之下，自然應該也是房住不炒的受惠者，樓市政策風向已經變化。難怪近月本地發展商積極參與土地共享先導計劃，至今累錄3宗申請，將提供公私營單位總量共17,852伙，正是土地供應多元化的範例之一，所謂的香港住宅長期供不應求的假象，即將被打破。

除了國策這類硬性資訊，是次專欄也有軟性趣聞，向各位引薦一位奇人，正是近年全球關注的──阿南德，他六度言中世界大局走向。而最近的預言指出，8、9月木星逆行在魔羯座恐對世界不利，要待11月21日木星脫離摩羯座，轉移至水瓶座，全球經濟、股市才會好轉。然而，這不等於見底，他估計最大的動盪會出現在2022年4月，屆時才有望見底。換言之，投資市場「有排震」，樓價自然會受影響，加上國家房住不少的政策，香港樓價大跌只是時間問題......

東網產經專欄作者 林南冧