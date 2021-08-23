陳政深：「彈散市」抱持逃生門心態
2021年08月23日 08:15
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港股上周走弱，恒指未能守住25,000點。正如本欄早前指，恒指早前的反彈完全未能觸及7月26日的裂口底26,878點，基本上已完成反彈，形態上營造了小圓頂，其後指數進一步失守25,770點的頸線，量度跌幅為24,700點。儘管恒指上周在跌穿上述水平後拗腰而上，後市卻暫未可安心，而應繼續抱持逃生門心態。
美國聯儲局的會議紀錄顯示，聯儲局主流官員認為，今年內應削減買債規模，理論上對投資市場而言屬負面，惟美股卻只順勢回調，低位買盤相當積極，反映外圍投資市場的氣氛其實不差。然而，港股卻反彈無力、一彈即散，反映對資金而言，目前港股的折讓，仍不足以彌補政策不明朗的風險，如此一來，港股尤其是處於政策風眼的股份，前景仍未可看好。
個股宜留意葉氏化工(00408)，公司為老牌工業股，主要從事製造及買賣溶劑、塗料、油墨及潤滑油等，公司截至6月底止六個月，銷售額大幅增加近九成，至84.5億元，純利增長4.1倍，至3億元，主要受惠溶劑產品售價飆升及溶劑的售價上升，以及集團出售葉氏化工大廈的一次性特殊收益，令公允值增加所致。即使撇除上述因素，集團的銷售量亦按年增加16%，而溶劑業務期內亦錄得4.36億盈利，按年大增1.9倍，反映基本業務良好。
集團派息一向慷慨，今年亦宣布派發中期息12仙，按年增加一倍，同時派發50周年特別息每股10仙。
股價走勢方面，葉氏在5元支持明顯，只要市況改善，應有力持續向上，現價估值不貴，單計中期派息，息率達8厘，有一定防守力及吸引力，現價具收集價值。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士)