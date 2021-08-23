陳正犖：英鎊中線仍有支持

美匯指數一度升至9個月高位，美匯指數升至93.5以上水平。市場似乎正準備聯儲局快將縮減買債，導致美元廣泛回升，加上對變種病毒Delta的憂慮擴散對商品造成打壓，資金流入美元。不過，升勢於中線未必可以持續，一方面變種病毒可能消退，另一方面聯儲局縮減買債步伐或更緩慢。

美元的回升，亦令英鎊兌美元曾跌穿三重水平支持範圍1.3669至1.3682，下一支持位或看1.3452至1.3572範圍，但同樣地，中線英鎊會於低位反彈。早前英國公布7月份整體通脹雖然按年回落至2.0%，低於我們、市場和英倫銀行的預測，核心CPI亦從6月份的按年升2.3%回落至1.8%，但一些驅動因素可能是暫時的，亦有基數效應影響。

展望未來，工資壓力正在上升，8月和9月亦將反映更高的能源成本。因此，現在說7月數據已達高位仍言之過早，秋季通脹數據可能在2022年回落之前更加堅挺。若果連同未來兩個月就業市場繼續保持強勁，則有機會令市場預期英倫銀行提早於2022年2月至3月加息，支持英鎊。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖