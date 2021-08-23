伍禮賢：聯通短線走勢秤高一線

從總體上來看，上半年中移營運收入及股東溢利分別錄得按年增長13.8%及6%；聯通及中電信則分別錄得9.2%、21.1%，以及13.1%、27.2%的按年增長；單從三者數據看，可謂不相伯仲。

其實，三大中資電訊股近年業績缺乏明顯增長動力，主要受到3G客戶向4G客戶轉變的紅利期漸過，以及內地移動通訊的降費提速政策等影響。惟從去年開始，行業開始出現改善迹象，主要因為降費提速政策等影響逐步下降，同時受到4G向5G逐步過渡的過程中，增長動力再次被帶動。

若從5G發展這個層面來看，中移會是不錯的選擇。截至6月底，中移、聯通及中電信的5G套餐客戶數分別為2.51億、1.13億、1.31億戶。以數量計算，中移穩步領先；同時，從最近6、7月份5G套餐新增數來看，中移分別以新增2,874萬、1,386萬居首。在5G業務帶動下，三者的每月每戶平均收入(ARPU)均呈現增長，當中又以中移的52.2元(人民幣‧下同)領先，中電信及聯通則分別為45.7元及44.4元。

不過，若以增長速率來看，聯通以8.5%的按年增速遙遙領先中移及中電信的3.8%、2.9%。相信這其中一個因素，乃聯通在5G中具有較高的滲透率有關。截至6月底，聯通在5G的滲透率為36.5%，高過中移及中電信。另一方面，由於中移在移動服務收入比例最高，相信在5G業務的受惠程度亦最大。

若從短線而言，聯通本次業績對市場帶來的驚喜最大，而且這並非表現在業務層面，而是在派息層面。聯通公布於本年度開始派發中期股息，今年上半年股息為0.12元，相當於去年全年派息金額超過七成，相信今年全年股息出現較大增長機會大，而按年去年派息金額的股息收益率約為4.5厘。

中資電訊股向來以穩定及收息作為其中一個賣點，聯通的股息收益率有望在今年顯著提高，料將為股價短期持續帶來支持。

光大新鴻基證券策略師 伍禮賢(作者為註冊持牌人士，沒有持有上述股份)