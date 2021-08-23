【產經直播】沈大師預測港股走勢？

中美金融戰有緩和迹象，中證監表示為中美審計合作創造條件，市場解讀為釋出與美國「有計傾」訊號，能否挽回投資者信心？不過，全球央行年會(Jackson Hole)將於周四(26日)揭幕，聯儲局的「收水」步伐遂成焦點，對港股走勢又咩啟示？應該點部署？

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