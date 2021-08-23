【瑞通推介】恒指反彈　資金反手開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：科技股回穩，道指上周五(20日)收報35,120點，升225點或0.7%。此外，中證監在工作會議上表示創造條件推動中美審計監管合作，穩定政策預期和制度環境等，帶動中概股止跌回穩。

恒指上周五曾瀉逾730點，至24,581點的9個月低位，收市報24,849點，跌466點或1.8%。周一(23日)早段一度回升逾300點，重上25,100點。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1.6億元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.3億元，反映投資者看好後市回升。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,300至26,399點。

恒生指數公司上周五收市公布季檢結果，信義玻璃、李寧及招商銀行成功「染藍」。其中李寧亦將獲納入國指成分股，股價周一早段最多漲6%，高見95元，由6月底開始，其股價於98元附近4度見頂，觀察此水平的阻力。另外，招行將會佔恒指比重2.02%，周一早段股價高開3.6%，其後升幅擴大至超過5%，升穿68元，短線觀察是否能夠升穿70元關口，其股價於6月下旬以及8月中均於此水平遇到阻力。

港交所獲香港證監會批准推出A股指數期貨合約，港交所表示首隻A股期貨產品將會於10月18日推出。港交所股價周一早段急升逾6%，高位逼近494元，技術上升穿50及100天線。上周五，有超過1,500萬元淨流入港交所好倉。

騰訊連日回購股份，上周五斥逾1.01億元回購24萬股，每股作價介乎412.6至432.4元，為2013年之後首次單日斥過億元回購。騰訊上周五走勢跑贏其他大型科企，低見52周低位412.2元後見承接，全日倒升1%收市，報425.4元。周一早段再漲逾4%，高位升抵444元。上周五有超過16億元北水淨買入騰訊，是淨買入最多港股。輪證資金流方面，逾3,800萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾980萬元淨流出。

美團上周五曾重挫9.6%，低見183.2元，全日跌幅收窄至4.5%，收193.4元。周一早段反覆，高開於200元關口後曾經偏軟，其後再上揚4%，高位重返201元以上。美團將於下周一(30日)公布中期業績，綜合券商預料，美團上半年經調整虧損淨額介乎66.3億至89.9億元人民幣，按年盈轉虧。內地監管政策對數據平台的影響會是市場焦點之一。上周五有逾4億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，分別逾2,100萬元和逾160萬元淨流入其好倉和淡倉。

安踏體育上周五升抵172元後隨市回落，收挫3.8%於161元。抖音電商公布促銷活動(8月1至18日)期間平台體育用品銷售額按年增逾4倍，安踏是其中一個受歡迎品牌。另安踏將於周二(24日)公布中期業績，集團6月時已發盈喜，料上半年純利按年增加不少於1.1倍。股份周一早段漲近半成，高位逼近170元關。逾140萬元在上周五淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾110萬元淨流出。

業績後受資金追捧的友邦保險，上周五先升後回，98元得而復失，收跌2.1%於95.6元，失100天線，結束五連升走勢，但續處短期上升通道內。友邦周一早段回升逾2%，曾逼近98元。近130萬元在上周五淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾240萬元淨流出。

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