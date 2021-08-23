【高盛推介】港交所急彈　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所上周五(20日)失守470港元水平收市，跌約2%。周一(23日)早段則高開約4.6%後升幅擴大，高見494.4元。

證監會上周公布，批准港交所推出A股指數期貨合約。港交所亦宣布推出首隻A股期貨產品，以MSCI中國A50互聯互通指數為標的之期貨合約，並將於10月19日推出。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四(19日)及上周五共錄得約2,060萬元資金流入。而認沽證亦於上周五獲資金轉向流入，有約300萬元。牛熊證方面，亦見牛證於上周五繼續獲資金流入，有約230萬元，並分布在445元以下收回價的各收回區域產品。此外，周一早段即市則見資金兩邊部署。

港交所購證17613，行使價540.5元，2021年11月8日到期，實際槓桿11.2倍，高槓桿。

港交所購證19278，行使價596.38元，2021年11月25日到期，實際槓桿11.4倍，價外、低面值、低街貨。

港交所牛證54536，收回價450元，行使價448元，換股比率500，槓桿比率11.9倍，高槓桿貼牛。

港交所沽證24525，行使價430.68元，2021年12月28日到期，實際槓桿7.7倍，高槓桿。

港交所熊證58708，收回價520元，行使價522元，換股比率500，槓桿比率13.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

港交所熊證51443，收回價540元，行使價542元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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