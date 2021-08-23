奧園冀明年底「三道紅線」全部達標　暫無意分拆業務

就內地對房企財務指標設「三道紅線」，集團期望明年底可全部達標。目前「踩線」的只有剔除預收款後資產負債率，至6月底為78.5%。同期的現金短債比，以及淨負債率分別為1.3倍及80.7%。

管理層指出，第一批「集中供地」熱點城市的溢價率比較高，看到目前有消息指出當局可能調整土地出讓政策，希望可以緩衝地價上升，公司會密切關注。至於公司獲取土地項目的渠道以收併購為主，會結合自身舊改項目進展，調整購地支出，全年購地預算會控制在當年合同銷售額的20%以內。

集團上半年毛利率按年減少4.3個百分點到25%，管理層指出這與去年底水平相若，預期今年全年毛利率達25%以上。

融資情況方面，管理層指出今年3筆美元舊債已全數贖回，下半年到期債務約200億元人民幣(下同)，到8月份已償還超過50億元，加上下半年現金回款約600至700億元，對償還債務有信心；至6月底融資成本為7%，未來會繼續以長債置換短債。

近期內房板塊走弱，管理層指出，對公司發展前景充滿信心，過去多次增持公司股份，不排除適當時候繼續增持，但目前沒有任何分拆其他業務的打算。