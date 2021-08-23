周樂樂：市場整體偏弱　關注製造業投資機會

過去一周，市場情緒在逐漸減弱，包括上證指數、深圳成指在內的指數全線下跌。申万一級行業中，6個行業漲22個行業下跌，其中，最強的前三行業是非銀金融、國防軍工和綜合，最弱前三行業是食品飲料、醫藥生物和休閒服務。數據上看，資金偏好估值低具備較高防禦性的行業與有政策扶持預期的行業，而繼續流出短期恢復情況不及預期的行業與受政策強監管壓制的行業。

市場消息看，國內公布共同富裕的國策方針政策以及未來相應的配套政策，預期受打擊的醫療、互聯網平台、教育、地產等相關行業弱勢。筆者認為市場對相關政策解讀存在重大誤讀，市場陷入一種政治正確的恐慌與狂熱之中，需要一段時間來糾正，尤其是預期受到衝擊的互聯網平台、醫療、地產、教育、高端消費等存在繼續走弱的可能，而預期受益的綠色環保行業、專精特新製造業、鄉村振興等受益股有望繼續強勢。國內7月份社融、新增貸款、社會零售等經濟數據不及預期，整體反映出經濟需求依然偏弱，經濟恢復也在放緩，加劇市場對國內經濟增長放緩的擔憂。預計國內預期疫情對消費的抑制可能延續至8月和9月。新訂單和生產的水平逐步回落，顯示年內生產高峰已過，8月份生產持續淡季效應，生產增速會繼續回落。這些數據也證實高層對下半年經濟嚴峻的判斷。

另外，美聯儲7月會議紀要顯示可能年底前縮減QE，這是新冠疫情爆發後美聯儲首次在會議上明確討論縮減購債。令市場擔憂貨幣收緊對市場衝擊，尤其是對新興市場衝擊將比較大。同時，美國零售數據下滑超預期，以及德爾塔病毒感染日新增人數上升，令市場憂慮經濟前景。美國貨幣政策轉向緊與經濟下滑，將給中國市場與經濟帶來負面壓力。

面對市場對國內監管政策過度反應、美國與中國經濟數據差於市場預期、美聯儲可能縮減QE等消息的打擊。國內高層強調防範化解重大金融風險與做好金融穩定工作，令金融維穩預期上升，同時，預計國內經濟維穩預期確定性較大，推出逆周期調控政策，不排除推出新一輪財政政策刺激與貨幣政策刺激，如：新能源汽車下鄉、扶持專精特新的企業、央行降息等。

綜合來看，預計國內金融維穩與經濟維穩的措施出台，可抵銷部分利空消息衝擊，有利於A股平穩，但市場整體偏弱、行業走勢風化仍是主旋律。策略上，關注國家隊基金可能救市方向，重點關注扶持先進製造業，涵蓋高端裝備、新材料等領域，新能源汽車、航天航空、新能源仍是市場主力資金做多的方向，同時兼顧低估值，關注可能出現的風格切換，如：銀行、保險、券商、電力、電信等。謹慎有監管風險的企業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂