萬洲澄清並無將資金從雙匯發展轉移至境外市場
2021年08月23日 12:04
東網電視更多新聞短片
萬洲國際(00288)就前董事萬洪建的指控作出澄清，指公司於中國的間接非全資附屬雙匯發展及其附屬一直按照中國有關資金及外匯管制的相關規則及法規以及程序營運。除一般經營業務及投資需要(包括股息分派、貿易應付款項結算及出售於雙匯發展附屬公司的股權)外，公司並無將資金從雙匯發展轉移至境外市場。
另外，公司分別向萬隆全資擁有的公司及楊摯君全資擁有的公司發行約5.73億及2.45億股股份(當時價值約為4.18億及1.79億美元)，以表彰二人於2013年收購史密斯菲爾德(楊氏當時為公司執行董事兼副總裁)所作出的貢獻；及根據董事會於2013年採納的股份獎勵計劃，於2017年向萬隆授出約3.5億股股份。
有關進口豬肉的價格，公司指進口交易的價格為當時之市場價格，並按以買方於相關期間就同品質的類似產品平均採購價為基礎；及參照關聯方向非關聯方銷售的賣方相關價格，按市場慣例確定。截至今年上半年，由於中國生豬價格下降，雙匯發展已計提存貨減值撥備1.26億元人民幣。由於進口交易的未變現收益/虧損已於公司的綜合帳目對銷，故於截至今年上半年止期間毋須就有關存貨計提減值虧損。
公司又認為，經考慮郭麗軍的經驗、資格及對集團業務的深入了解，他為公司行政總裁的最合適人選。
鼎暉投資及萬隆已分別書面否認鼎暉指控及5%股份指控。