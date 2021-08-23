萬洲澄清並無將資金從雙匯發展轉移至境外市場

另外，公司分別向萬隆全資擁有的公司及楊摯君全資擁有的公司發行約5.73億及2.45億股股份(當時價值約為4.18億及1.79億美元)，以表彰二人於2013年收購史密斯菲爾德(楊氏當時為公司執行董事兼副總裁)所作出的貢獻；及根據董事會於2013年採納的股份獎勵計劃，於2017年向萬隆授出約3.5億股股份。

有關進口豬肉的價格，公司指進口交易的價格為當時之市場價格，並按以買方於相關期間就同品質的類似產品平均採購價為基礎；及參照關聯方向非關聯方銷售的賣方相關價格，按市場慣例確定。截至今年上半年，由於中國生豬價格下降，雙匯發展已計提存貨減值撥備1.26億元人民幣。由於進口交易的未變現收益/虧損已於公司的綜合帳目對銷，故於截至今年上半年止期間毋須就有關存貨計提減值虧損。

公司又認為，經考慮郭麗軍的經驗、資格及對集團業務的深入了解，他為公司行政總裁的最合適人選。

鼎暉投資及萬隆已分別書面否認鼎暉指控及5%股份指控。