人保集團：河南水災索償逾30萬宗　賠償28億人幣

于氏補充，每年7、8、9月均是極端天氣及天災頻發的時間，保險公司均要承受重大的賠償壓力；雖然是次河南水災的單次賠償額度較高，但整體其他地方均沒有發生重大規模的災害，故整體損失與往年差不多。

人保集團總裁王廷科表示，集團上半年保險業務收入按年上升2.2%至2,441.3億元人民幣；歸母公司淨利潤上升34%至168.8億元人民幣。當中，財產險業務收人按年上升2.6%至2,526.3億元人民幣；汽車保的承保數量亦按年上升9.3%至4,754萬部。

新能源車亦是未來的趨勢，于澤指出，新能源車有關的業務收入按年大增6成至40.3億元人民幣，佔整體保費收入的3.3%。他表示，由於目前新能源車技術尚未成熟，不少駕駛者及車廠仍處於起步階段，故新能源車的事故率較傳統柴油車高。于氏續指，隨着車廠的安全系統技術提升及成熟、駕駛者亦進一步適應新能源車，相信相關事故率會有所下降；至國家的減排計劃減實，未來更會推動該方面業務發展。