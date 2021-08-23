【高盛推介】阿里巴巴連跌9日　博反彈輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴近期表現走弱，自本月11日起連跌，當中上周五(20日)失守160港元收市，跌約2.6%。周一(23日)早段低見151.7元，繼上周五再創上市新低後跌幅收窄，並曾數度反彈，惟表現未能維持，連續第9日下跌，累計至今跌逾19%。

報道指，十三屆全國人大常委會第30次會議表決通過《中華人民共和國個人信息保護法》，將於11月起施行。此外，有消息指阿里正研發一款名為「快買」的電商產品，並可應用於抖音等第三方平台。

觀察個股輪證資金流向，可見資金持續趁低吸納認購證，上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約4,150萬元。而認沽證於同期亦共錄得約530萬元資金流入。

牛熊證方面，亦見牛證於近期持續獲資金吸納，當中上周五錄得約930萬元資金流入，並較集中在138至144元間收回價的產品。而熊證於上周五亦獲資金繼續流入，有約190萬元，並較集中在180至182元收回區域的產品。

由於近期資金持續部署阿里相關產品，因此部分產品已累積一定街貨，因此投資者在部署時須多加注意。

阿里購證24949，行使價186元，2022年1月26日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、新上市。

阿里購證22453，行使價198元，2021年2月24日到期，實際槓桿7.3倍，行使價200元以下、2個月期以上、街貨低於20%產品中，槓桿最高。

阿里購證24746，行使價192.1元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.2倍，熱門條款、低街貨。

阿里牛證59040，收回價145元，行使價143元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，新上市近牛。

阿里牛證58720，收回價120元，行使價118元，換股比率500，槓桿比率4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

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