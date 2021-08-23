正榮地產：9月陸續有新貨上市 將迎另一波銷售高峰

內地多個城市暫時終止第二批「集中供地」，被視為當局要對土地拍賣活動作調整，包括降低溢價率等。副主席劉偉亮相信，當局看到調控情況沒有達到最初預期，才要控制溢價率漲幅，一旦政策落地，預計將為房企帶來合理利潤空間，對行業健康穩定發展帶來好處。公司之後會加強周期、城市研究，及早完成項目及產品定位研判，並加快項目落地，因為「集中供地」實施後，行業將面臨集中推貨、集中開盤的情況，所以要保持經營效率。

至6月底，剔除預收樓款的資產負債率為72.4%，集團表示，目標把該指標今年年底降到70%以內，從而達到「三道紅線」全部達標。同期現金對短債比為2.2倍，淨負債率57.2%。

副總裁兼財務總監陳偉健表示，今年境外美元債券發行總額為約17億美元，在6月前已贖回13億美元、且融資成本達8至9%的舊債；境外融資總體成本為6.7%，已有所改善。另也將會在9月提前贖回約10億元人民幣(下同)的境內債。另目前表外權益負債31億元，權益現金24億元，意味淨負債為僅7億元，風險可控合理。