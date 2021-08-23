《沽注一擲》現實主角押注美國長期國債下跌

市場擔心Delta變種病毒傳播，投資者紛紛湧入美國國債避險，孳息率最近沒有出現過大漲情況，但電影《沽注一擲》(The Big Short)主角原型、美國知名對沖基金經理Michael Burry仍看跌美國長期國債，意味孳息率將會隨之而上揚。

外媒引述監管文件，截至6月末，Burry旗下的Scion Asset Management持有2.8億美元iShares 20年期以上美國國債ETF的看跌期權，高於3個月前的1.72億美元。若這隻ETF隨着美國國孳息率上升而下跌，他持有的期權合約就會獲利。

美國國債孳息率低企，但Jackson Hole央行年會即將召開，許多人認為聯儲局將在今年稍後時間可開始「收水」，變相加息，Burry這樣押注可能沒錯。聯儲局上次會議紀錄顯示，多數官員預計從今年晚些時候開始減碼，市場認為聯儲局將從2023年第1季度開始加息。

摩根士丹利美國利率策略主管Guneet Dhingra表示，從勞動力市場到通貨膨脹，各個方面經濟數據看起來都非常穩健，將導致未來幾個月孳息率上升。他更指，Delta毒株引發的擔憂已被市場消化，可能還已經見頂。

摩根士丹利策略師Matthew Hornbach早前對客戶表示，目前孳息率低迷，但仍建議沽空10年期美國國債。大摩料聯儲局在12月宣布減碼，孳息率到年底將由目前的1.26厘，升至1.8厘。