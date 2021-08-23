晶片有排「荒」？格芯CEO料未來8至10年晶片產能須增1倍…　

晶圓代工廠格芯(Global Foundries)執行長柯斐德表示，目前全球產業面臨晶片短缺狀況，未來5至10年，全球對半導體晶片的需求將會倍增，半導體製造業產能必須加速擴充，因應市場需求。

外媒報道，東南亞國際半導體展(SEMI Southeast Asia)周一(23日)起舉行線上虛擬展會，Tom Caulfield受邀分享新世代的半導體產業關係，他指出，半導體晶片帶動全球安全、連結和智慧等應用，5G和物聯網帶動數位革命浪潮。他以手機為例指出，現在手機在人類生活中扮演重要角色，是數位世界的重要媒介，

他預期，未來5至10年，全球對半導體晶片的需求將會倍增，而目前半導體晶片短缺，全球產業深受影響，半導體製造業產能必須加速擴充，因應市場需求。

他日前接受德國「經濟周刊」(Wirtschaftswoche)表示，格芯正準備與客戶、德勒斯登所在的Sachsen政府、德國政府和歐盟合作，擴大德勒斯登廠的規模。

SEMI董事長暨執行長Ajit Manocha在同一場合指出，全球半導體產業前景仍可期，不過需留意地緣經濟因素、高階人才短缺；在多元、平等和包容性(DEI)進程仍相對滯後、供應鏈持續裂解等變數。

Manocha預估今年全球半導體銷售額可年成長超過20%、達到5,500億美元，不過半導體短缺狀況從車用領域往外蔓延，特別是成熟製程產品；全球半導體產業資本支出將持續增加，包括台積電規劃未來3年資本支出提高到1,000億美元；韓國包括三星電子和SK海力士、美國英特爾和美光等，都有大規模的資本支出規劃。