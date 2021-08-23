分析指晶片荒如同「新石油危機」　大贏家係…

全球正面臨半導體短缺危機，衝擊從汽車到消費型電子產業，這次晶片荒如同新的「石油危機」。分析師看好半導體短缺帶動台積電等晶片製造商股價攀升。根據分析師的平均目標價，台積電股價有望再漲33%。

《巴隆周刊》(Barron's)報道，全球經濟在1970年代仰賴石油運作，供應的任何變化都會產生極大影響，而當時石油輸出國組織(OPEC)對美國實施禁運，導致油價從1970年代初的每桶3美元，飆升至每桶13美元。

但油價飆升也使得石油巨頭雪佛龍(Chevron)和埃克森美孚(Exxon Mobil)獲益，能源股當年的表現也有望出現在目前的半導體晶片股。石油是1970年代經濟的必要部分，同樣的角色放在2020年代來看則是晶片。

據Susquehanna Financial Group數據顯示，7月份的晶片交貨期(從訂購到交付)已拉長至20.2周。全球半導體短缺一直是汽車業今年面臨最棘手的問題，外界原預估晶片荒將在今年下半年解決，但日本汽車大廠豐田上周宣布擴大減產，表明這項問題短期內不會消失。

晶片荒也導致新車和二手車庫存降低，並進一步拉高價格、推動通膨上升。據統計，今年上半年，二手車價格約上漲20%，同期新車價格漲約3%。目前二手車價格漲幅正放緩，但新車漲幅正持續加速，上月按年增約7%。

儘管通脹消息對於消費者不利，但包括車廠、晶片商等企業都從中受益。晶片荒帶動相關產品價格上漲，使得晶片製造商包括英特爾、台積電等龍頭企業獲益。華爾街也看好台積電，約2/3的分析師給出「買進」評等，而根據平均目標價來看，台積電股價還有33%的增長空間。