年初才加入一帶一路　剛果叫停6家中國礦企黃金開採

位於非洲的剛果民主共和國，今年1月因中國免除其債務貸款利息，正式加入一帶一路倡議。不過，近日卻傳出剛果以非法採礦及環境污染為由，叫停6家中國礦企的黃金開採許可。

中國透過一帶一路倡議，積極挺進非洲，其中剛果是已知的礦藏主要集中地，鈷產量佔60%以上。剛果的騰克豐古魯姆(Tenke Fungurume)礦是世界最大、品質最高、最具發展潛力的鈷礦，據講中國覬覦已久，也早在當地布局，剛果14個最大的鈷礦中，有8座落入中企手中。

不僅如此，中國高層在今年1月訪問非洲，成功拉攏了剛果及Botswana加入一帶一路倡議。剛果也立刻獲中國免除了2,800萬美元的貸款，並獲得1,700萬美元的財務支持。

剛果加入一帶一路8個月之後，對中國礦企在採礦過程中，所引發的環境污染愈發重視。據報，剛果Sud-Kivu省當局為維護黃金開採業秩序，關停了9家礦業公司，其中6家是中國礦企。該省發現，這些礦企只憑一份研究許可就進駐該省，抵達後，非法採礦，造成嚴重河川污染，還辯稱是來支持當地採礦合作社。該省強調，對採礦業的監察工作將擴展到省內的Shabunda、Fizi和Kalehe等地，以進一步清理黃金採礦業。