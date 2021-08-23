比特幣企穩5萬美元　道期升82點

美匯指數報93.38；港匯見7.7908；離岸人民幣(CNH)報6.4915；美元兌日圓報109.95；歐元企1.1712，英鎊處1.3648。金價報1,788美元。油價升3%，布油報67.19元，紐油報63.99美元。比特幣企5.01萬美元水平。道指期貨升103點。

●市後關注點

-21:15 美國8月製造業採購經理指數（PMI）

-22:00 美國7月二手樓銷售

●恒生指數收市升259點或1.05%，報25,109點；國企指數升73點或0.84%，至8,815點；恒生科技指數升126點或2.1%，報6,021點。主板大市成交逾1,697億港元。阿里再跌3.67%，連續9日下跌。

●歐股3大指數早段向上，英國超市集團Sainsbury's上漲6.6%。

●中國經濟：

-加強監管？傳滴滴或給予政府特殊權利股份。

-小米：涉足加密領域前需更多監管明晰，暫無計劃投資。

-商務部：下半年和明年中國外貿形勢嚴峻。

-內地研加強證券業務會計師事務所監管。

-內地首7個月電子信息製造業增加值升18.7%。

●晶片有排「荒」？格芯CEO料未來8至10年晶片產能須增1倍…

●恒指公司推2項新指數，Z世代指數主攻新經濟股。

●livi bank推外幣存款服務，100萬人幣或以下存息1.5厘。

●澳洲基金公司Munro清倉中國資產，規模達41億元。

●全球缺「芯」！特斯拉多款車型交付時間延長至明年。

●比特幣重上5萬美元，PayPal在英國推虛擬貨幣服務。

●調查：86%受訪者指美股處於泡沫中。

●麥當勞餐廳內增設PayMe支付，推動OMO消費模式。

●基金研購英國超市集團Sainsbury's，料涉逾740億元。

●阿富汗央行前行長：經濟面臨一系列衝擊，貨幣恐續弱。