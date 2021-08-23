特步：加快在一二線城市開店　目標全年銷售增長至少兩成

集團首席財務官楊鷺彬預期，核心品牌特步下半年銷售額可達30%增長，全年目標銷售增長不少於20%，而下半年推廣費用會提升2至3個百分點，利潤率介乎11%至12%水平，而集團整體利潤率則可達9%。目標於2025年核心品牌銷售會達200億元人民幣(下同)，新品牌銷售會達至40億元。

旗下時尚運動品牌蓋世威(K-Swiss)和帕拉丁(Palladium)，目前全年銷售達9至10億元，虧損收窄至1億元。丁氏指，海外市場仍受新冠肺炎疫情影響，Palladium將加快在中國內地一、二線城市開設門店，目前內地約30%門店已錄得盈利；20%達收支平衡，而50%則仍處虧損階段，認為高端市場需時發展，料能在未來1至2年內做好。

他坦言，內地局部地區出現疫情、鄭州河南水災，令7月及8月初整體流水銷售下跌8至9個百分點，但學生開學將至，8月中已見銷售恢復，有信心完成全年的銷售目標。另外，公司旗下於河南的倉庫未受水災影響。

至於今年是特步品牌成立20周年，集團有否計劃派發特別股息。丁水波表示，集團一向的派息政策穩定，派息比率在50%至60%水平，暫時未有明確派特別股息計劃，將留待董事會在年結時才再作決定。

另外，他提到，集團一直是「新疆棉」用家，主要看中其質素好，使用量亦是材料中最多，未來亦會增加使用「新疆棉」。