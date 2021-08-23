【一手盤攻略】黃竹坑站上蓋揚海勢展銷售神話

隨著市民對住屋環境要求愈來愈高，低密度發展社區物業持續備受追捧，其中以南區最為搶手！區內綠化休憩空間充足外，環境相當清幽，加上區內名校林立，本地以至國際名校都有得揀，因此吸引不少家長客遷入，令區內樓價水漲船高。

區內持續缺盤，加上食正南港島線效應，因此黃竹坑港鐵站上蓋1期住宅項目，早前推出時銷情接連報捷，相信接下來登場的2期掦海將再掀搶購戰。

掦海由兩座物業組成，主打兩房及三房戶型，部分單位可外望深灣遊艇會景致，住戶將來可享受到51萬呎基座地標商場，港島南岸THE SOUTHSIDE的各類設施，生活各種需要通通滿足得到，絕對是尊貴身份的象徵。

中原地產資深營業董事何兆棠透露，黃竹坑近年樓價已出現明顯的升勢，除僅8分鐘車程已可直達「超級轉車站」金鐘外，居民無論是前往傳統核心商業區中上環，抑或轉乘港島線、荃灣線以及未來的沙中線，連接全港18區都相當方便快捷。另外，不少準買家都是看中港府近年大力發展的「躍動港島南」計劃而入區覓盤，故相信區內樓價仍存在一定的升值空間。

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