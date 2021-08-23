【新盤追擊】黃竹坑站揚海登場　匯聚名人富豪

港鐵黃竹坑站上蓋項目港島南岸登場以來，一直備受注目，第一期甫推出，即吸引不少城中名人富豪爭購單位，第二期揚海(LA MARINA)亦承勢出擊。揚海優勢有過之而無不及，部分單位除享醉人海景外，「豪宅專家」嘉里建設更為發展商之一，挾名牌效應，兼坐擁南區高端生活圈，料有大批捧場客。

揚海一共有兩座物業，提供600伙，間隔一房至四房不等，實用面積介乎320至1,901方呎，主打兩、三房戶，迎合家庭客需要。景觀方面，揚海部分單位能遠眺深灣遊艇會，相當開揚。

港島全新鐵路盤久違多年，相當渴市，交通便利當然是揚海一大賣點，貴為黃竹坑站上蓋新樓，可謂四通八達。住戶由南港島線黃竹坑站出發，兩站即達金鐘，車程僅8分鐘，前往中環站亦只是14分鐘，緊密連接核心商業區。美聯物業高級區域營業董事方富義指，黃竹坑近年亦已徹底變身為商貿區，吸引大公司及新興行業進駐，匯聚人才，可望帶動附近一帶住宅租務需求。

揚海所屬的港島南岸分6期發展，設中央會所及中央花園，而第3期有大型購物商場THE SOUTHSIDE，面積達51萬方呎，料可容納150個商戶，預計2023年開幕。

揚海更住戶坐擁南區高端生活圈，區內除了有深灣遊艇會以及香港仔遊艇會外，周邊還有多個頂級私人俱樂部，包括鄉村俱樂部、香港哥爾夫球會等，都是城中權貴聚腳點。南區更山水如畫，有深水灣、淺水灣及南灣等優美泳灘。在揚海就近還有南朗山，以及海洋公園，都是假日好去處。

家長最關心子女升學，揚海周邊匯聚多間頂級國際學校，新加坡國際學校(香港)就在旁，還有香港加拿大國際學校，以及滬江維多利亞學校，亦在10分鐘步程內。

-----