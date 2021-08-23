日本UNIQLO出新產品　關心埋妳姨媽嘅需要

日本公司服務貼心就人人都知，迅銷（06288）旗下嘅快速時裝名牌UNIQLO，連女士們嘅生理周期問題都關心埋！下個月日本UNIQLO將會推出可以洗嘅生理褲，唔止令女性無後顧之憂，仲可以保護環境。公司之前都出過可重用布口罩，產品真係相當全面喎。

古語有云：「女人錢最易賺。」UNIQLO就睇準女性生理期呢個龐大市場，推出「吸水衞生褲」，M到連衞生巾都唔使用，活動起嚟都爽啲，而所用嘅物料防水防滲漏兼抗菌除臭。由於可以重複洗滌再使用，係一種可持續物料，並非即用即棄，所以對女性身體和環境都非常友好。

事實上，UNIQLO同系嘅GU今年3月都推出咗類似產品嚟測試市場反應，日本傳媒更加話產品大受好評、「連連售罄」，而且仲引入咗「Femtech」，即係女性科技（Female Technology）概念。根據美國一家研究公司嘅預測，女性科技市場規模，去到2025年將會達到5萬億日圓（約3,544億港元），潛力真係不容忽視。

開發新科技都係為咗人類生活過得舒適啲啫，而且UNIQLO未來都會送一批「吸水衞生褲」畀女性支援設施，實行貢獻社會。

不過，UNIQLO「吸水衞生褲」暫時只係日本限定，惟有等疫情過後開返關，先可以「返鄉下」大手入貨了。一條盛惠1,990日圓（約141港元），遲吓仲可能有高年班小學生用嘅size添。