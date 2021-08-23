東涌映灣園連錄成交　三房戶減價10萬沽出

東涌映灣園連錄成交，屋苑罕有套三房單位放盤，僅減價10萬元，即售970萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島8座極高層A室，實用面積約728方呎，套三房連工人房間隔，望全海景，獲買家以1,380萬元買入，實用呎價約18,956元，，原業主於2010年6月以620萬元購入，約11年帳面獲利760萬元，新買家為區內客。

●柴灣杏花邨42座低層7室，實用面積約713方呎，套三房間隔，望海景，獲區內買家以1,200萬元承接，實用呎價約16,830元，原業主於2005年1月以431萬元購入，持貨約16年帳面獲利769萬元，單位升值逾1.7倍。

●柴灣居屋樂翠臺3座高層G室，實用面積約590方呎，兩房則王，望山景，以638萬元易手，實用呎價約10,814元，新買家屬於用家，原業主於2010年以268萬元買入，持貨11年帳面獲利370萬元。

●柴灣灣景園低層單位，實用面積約455方呎，兩房單位連平台，望市景及山景，獲買家以755萬元買入，實用呎價約16593元，原業主於2014年7月以483.8萬元購入，帳面升值超過50%，新買家為外區客。

●筲箕灣港島．東18極高層D室，實用面積約356方呎，一房及儲物房間隔，開放式廚房，有露台，獲外區上車客垂青，原業主叫價約768萬元，議價後減價近5%，即以733萬元成交，實用呎價約20,590元。

●跑馬地滙翠臺2座中低層A室，實用面積約643方呎，套三房間隔，以1,350萬元易手，實用呎價20,995元，原業主於2016年11月以1,155萬元買入，持貨5年帳面獲利195萬元，單位升值約17%。

●跑馬地樂陶苑8月暫錄2宗買賣，包括C座低層9室，實用面積約1,103方呎，套五房及儲物房間隔，獲換樓客連1個車位以2,950萬元承接，實用呎價約26,745元。

●灣仔聯利大廈中層B室，實用面積約324方呎，兩房間隔，望樓景，以650萬元易手，實用呎價約20,062元，新買家屬於用家，見單位附有裝修購入。

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九龍區

●大角咀港灣豪庭4座高層F室，實用面積約545方呎，套三房間隔，吸引計劃入市已久換樓客承接，成交價1,020萬元，實用呎價約18,716元，原業主於2010年7月以445萬元購得，轉手帳面獲利575萬元，升值約1.29倍。

●新蒲崗譽．港灣8月暫錄約3宗租務成交，包括7座高層F室，兩房間隔，實用面積約511方呎，以約22,500元放租3星期後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2,700元或約12%，以19,800元租出，實用呎租約38.7元。

●深水埗景怡峯高層單位，望山景，一房間隔，實用面積約270方呎，以610萬元放盤1日，即獲外區客接洽，議價後減價15萬元，以約595萬元成交，實用呎價約22,037元，買家為公務員，睇樓後入市作長線投資。

●荔枝角美孚新邨3期百老匯街45號極低層D室，實用面積約520方呎，兩房間隔，日前以708萬元易主，實用呎價約13,615元，原業主約於2015年5月以約546萬元購入，持貨約6年帳面獲利約162萬元，屋苑8月暫錄約17宗二手買賣，現時約有450個放盤，入場費由618萬元起。

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新界區

●東涌映灣園周末連錄兩宗買賣，包括10座高層G室，實用面積756方呎，套三房間隔，享機場海景，屬罕有放盤，現時市場上僅餘4伙同類型鎖匙盤，原業主於2007年以公司名義以285萬元買入單位收租，今年6月租約完結，便以980萬元放售，放盤不足兩個月，微減10萬元即獲承接，成交價970萬元，實用呎價約12,831元，新買家為外區換樓客。

●馬灣珀麗灣8月累錄11宗買賣，當中一房單位僅1宗，其中17座高層B室，實用面積約360方呎，一房間隔，享全海景，叫價568萬元，減價10萬元，即獲上車客以558萬元承接，實用呎價約15,500元。

●荃灣全．城滙8座低層E室，實用面積約839方呎，套三房間隔，以1,580萬元易手，實用呎價約18,832元，原業主於2017年9月以1,178萬元購入，持貨4年帳面獲利402萬元，單位期內升值約34%。

●屯門盈豐園1座中層C室，實用面積約513方呎，三房兩廳間隔，區內客鍾情該單位屬三房戶，足以容納家庭成員，便決定以603萬購入上址作換樓之用，實用呎價約11,754元。

●屯門綠怡居8座中層H室，實用面積約482方呎，兩房間隔，原業主未有提供議價空間，但新買家為鄰近家人居住，方便照應，決定以586萬元購入上址自用，實用呎價約12,158元。

●屯門豫豐花園10座低層D室，實用面積約568方呎，三房間隔，獲區外首置客以626萬元購入作自住之用，實用呎價約11,021元，原業主於2018年以約595萬元購入，是次轉手帳面獲利約31萬。

●天水圍居屋天盛苑D座低層4室，實用面積約539方呎，兩房兩廳間隔，區內首置客綠表客見原業主增加議幅，累積減價達22萬元，為鄰近家人方便照應，於未補價第二市場決定以428萬元購入，實用呎價約7,941元。

●粉嶺牽晴間8月暫錄約7宗買賣，包括2座高層D室，實用面積約382方呎，兩房間隔，議價後以573萬元獲承接，實用呎價約15,000元，新買家為用家，原業主則於2001年以151萬元購入，持貨20年帳面獲利422萬元離場，單位升值約2.8倍。

●粉嶺逸峯8月暫錄約3宗買賣，其中3座中層D室，實用面積約616方呎，套三房間隔，開價約880萬元，議價後以850萬元獲承接，實用呎價約13,799元，新買家為用家。

●大埔粵發大廈低層C室，實用面積約447方呎，兩房間隔，望樓景，原先開價520萬元，放盤1個月，減價10萬元，減幅1.9%，獲用家以510萬元承接，實用呎價約11,409元。

●沙田欣廷軒2座中層G室，實用面積約417方呎，兩房間隔，望市景，放盤1個月，原先叫價838萬元，累減16萬元，獲買家以822萬元承接，實用呎價約19,712元。

●沙田第一城8月暫錄15宗買賣，對比上月同期錄約26宗下降，其中2座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以640萬元易手，實用呎價約19,572元，原業主則於2013年以339萬元購入，持貨8年帳面獲利約301萬元，期內升值約88.8%。

●沙田富豪花園G座中層D室，實用面積約670方呎，套三房間隔，日前以812萬元易手，實用呎價約12,119元，原業主則於2005年以262萬元購入單位，持貨16年帳面獲利約550萬元離場，單位升值約2.1倍。

●馬鞍山薈朗2座高層單位，實用面積約427方呎，兩房間隔，附設約392方呎天台，享公園景，叫價950萬元放盤逾數月，新近獲一對區內居住的夫妻洽商承接，雙方議價後以900萬元成交，實用呎價約21,077元，原業主於2016年9月以約758.5萬元購入，轉手帳面獲利約141.5萬元，升值約18.7%。

●馬鞍山迎海2座低層F室，實用面積約914方呎，四房連儲物室間隔，享海景，放盤3個月，獲買家零議價下以1,500萬元承接，實用呎價約16,411元，原業主於2012年9月購入上址，當時作價1,080萬元，持貨近9年帳面獲利420萬元。

●馬鞍山迎海2座高層H室，實用面積約496方呎，兩房間隔，日前以890萬元易手，實用呎價約17,944元，原業主於2016年以600萬元購入，持貨5年帳面獲利約290萬元，期內升值約48.3%。

●西貢金璧花園單號屋，實用面積1,085方呎，三房連工人房間隔，以1,180萬元連車位沽售，實用呎價約10,876元。

●將軍澳新都城8月暫錄約12宗買賣，平均實用呎價約17,299元，包括2期6座低層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，同屋苑分支家庭為方便住近家人，以700萬元購入，較原叫價720萬元，調減20萬，減幅約2.8%，實用呎價約19,284元。

●將軍澳新都城2期5座低層E室，三房間隔，望內園景，實用面積約735方呎，以約1,150萬元放盤近兩星期後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價22萬元，以1,128萬元成交，實用呎價約15,347元，新買家為家庭客，睇樓3次即決定承接。

●將軍澳居屋廣明苑廣隆閣高層15室，實用面積約433方呎，一房間隔，上月放盤叫價420萬元，一口減價15萬元或約4%，獲區外綠表買家於未補價第二市場以405萬元購入，實用呎價約9,353元。

●將軍澳SAVANNAH第2A座低層E室，實用面積約310方呎，一房連套房設計，新近以720萬元沽出，實用呎價約23,226元，上述為屋苑8月至今首宗二手買賣，現時約有36個放盤，入場費由720萬元起。

●將軍澳緻藍天2座右翼高層B室，實用面積約959方呎，套四房連工人套房間隔，於2019年3月下旬開始放售，原叫價1,500萬元，其後減價75萬或約5%，終以同類型單位新高價1,425萬元沽出，實用呎價約14,859元。