新盤續旺 港島南項目開放示位
2021年08月23日 22:04
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新盤市場氣氛繼續升溫，即使「閒日」亦錄至少逾10多宗成交，而港島新盤再有新部署，香港仔黃竹坑站項目示範單位首度曝光。
●港島南岸2期揚海首度開放示範單位
發展商積極部署推售新盤。由嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及港鐵公司(00066)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周一(23日)首度開放三個示範單位予傳媒參觀。其中，兩個為參照第1A座18樓E室搭建的經改動示範單位及無改動示範單位，實用面積497方呎，大廳連接21方呎露台，屬兩房間隔。
發展商同時開放兩個無改動示範單位，其中一個示範單位為第1B座18樓B室，實用面積941方呎，三房連套房間隔，連44方呎露台。
嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，項目自公布售樓說明書以來受到市場高度關注，周二(24日)會開放示範單位，料最快今周內公布首張價單，並透露公布價單後隨即接受認購登記，首批單位涵蓋一房至三房戶型，價錢方面會參考南區豪宅及港島南岸一期，大單位或考慮以招標形式推售。
●PARK YOHO連沽5伙 共套現9664萬元
新盤成交暢旺。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下PARK YOHO系列今日(23日)連沽5伙，共套現9,664.2萬元。其中PARK YOHO Milano售出3伙，上述單位分別為第33B座10樓A室，實用面積927方呎，以1,664.12萬元售，呎價17,952元。
另外兩個單位則為以1,477.22萬元沽出的第35B座10樓A室，及以成交價1,463.86萬元售出的第35B座7樓A室。
PARK YOHO Genova售出第19座8樓A室，實用面積1,174方呎，四房連兩套房間隔，成交價2,075萬元，呎價約17,675元。
另一售出為PARK YOHO Napoli第20座16樓A室，實用面積1,492方呎，以2,984萬元售，呎價約20,000元。
●屯門上車盤搶手 帝御‧星濤連沽3伙
屯門區上車新盤繼續熱銷。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧星濤今日(23日)連沽3伙，其中第一座2樓9室，實用面積437方呎，成交價652.18萬元，呎價約14,924元。
另一售出單位為天台特色戶。上述單位為第一座19樓22室，實用面積410方呎，連406方呎天台，以736.37萬元售出，呎價約17,960元。
以及一個花園特色戶，為第1座1樓8室，實用面積278方呎，連202方呎花園，以567.85萬元成交，呎價約20,426元。
●啟德THE HENLEY I開放式戶608.35萬元沽
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY I剛售出Condominium B的1樓H室，實用面積216方呎，開放式間隔，以608.35萬元成交，呎價約28,164元。
●晉環一房戶賣1389萬元 山水盈洋房4145萬售出
一手大額成交暢旺。路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環，剛售出第1A座5樓J室特色戶，實用面積387方呎，連160方呎平台，一房間隔，以1,389.1萬元成交，呎價約35,894元。
另外，該集團旗下元朗錦田北山水盈周一(23日)亦售出洋房7號，實用面積2,205方呎，連760方呎花園及231方呎天台，連一個車位售4,145.4萬元，呎價約18,800元。
●巴丙頓山兩房戶售1915.02萬元
豪宅交投不俗。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下西半山巴丙頓山剛售出12樓D室，實用面積562方呎，兩房一套間隔，以1915.02萬港元沽，呎價約34,075元。
●市場錄2宗交易未有進展個案 涉款逾2253萬元
個別新盤錄取消交易個案。據一手銷售資訊網資料，恒基地產(00012)旗下粉嶺高爾夫球會旁項目高爾夫‧御苑第6座18樓B室，實用面積961方呎，其狀況顯示為簽訂臨約後交易未有進展。該單位於本月13日作價1,473.648萬元售出，呎價約15,335元。
另外，新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣II亦錄1宗同類個案。上述單位為屋苑第1座30樓L室，實用面積390方呎，當時以780萬元售出，呎價約20,000元。該單位原於8月14日售出，惟成交記錄冊已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。