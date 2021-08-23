新盤續旺　港島南項目開放示位

新盤市場氣氛繼續升溫，即使「閒日」亦錄至少逾10多宗成交，而港島新盤再有新部署，香港仔黃竹坑站項目示範單位首度曝光。

●港島南岸2期揚海首度開放示範單位

發展商同時開放兩個無改動示範單位，其中一個示範單位為第1B座18樓B室，實用面積941方呎，三房連套房間隔，連44方呎露台。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，項目自公布售樓說明書以來受到市場高度關注，周二(24日)會開放示範單位，料最快今周內公布首張價單，並透露公布價單後隨即接受認購登記，首批單位涵蓋一房至三房戶型，價錢方面會參考南區豪宅及港島南岸一期，大單位或考慮以招標形式推售。

●PARK YOHO連沽5伙 共套現9664萬元

另外兩個單位則為以1,477.22萬元沽出的第35B座10樓A室，及以成交價1,463.86萬元售出的第35B座7樓A室。

PARK YOHO Genova售出第19座8樓A室，實用面積1,174方呎，四房連兩套房間隔，成交價2,075萬元，呎價約17,675元。

另一售出為PARK YOHO Napoli第20座16樓A室，實用面積1,492方呎，以2,984萬元售，呎價約20,000元。

●屯門上車盤搶手 帝御‧星濤連沽3伙

屯門區上車新盤繼續熱銷。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧星濤今日(23日)連沽3伙，其中第一座2樓9室，實用面積437方呎，成交價652.18萬元，呎價約14,924元。

另一售出單位為天台特色戶。上述單位為第一座19樓22室，實用面積410方呎，連406方呎天台，以736.37萬元售出，呎價約17,960元。

以及一個花園特色戶，為第1座1樓8室，實用面積278方呎，連202方呎花園，以567.85萬元成交，呎價約20,426元。

●啟德THE HENLEY I開放式戶608.35萬元沽

●晉環一房戶賣1389萬元 山水盈洋房4145萬售出

一手大額成交暢旺。路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環，剛售出第1A座5樓J室特色戶，實用面積387方呎，連160方呎平台，一房間隔，以1,389.1萬元成交，呎價約35,894元。

另外，該集團旗下元朗錦田北山水盈周一(23日)亦售出洋房7號，實用面積2,205方呎，連760方呎花園及231方呎天台，連一個車位售4,145.4萬元，呎價約18,800元。

●巴丙頓山兩房戶售1915.02萬元

●市場錄2宗交易未有進展個案 涉款逾2253萬元