PayPal在英推虛擬幣業務　比特幣以太幣創3個月高

近期資金炒買中港股市可能得不償失之際，虛擬貨幣反而扭轉近月頹勢，表現令人眼前一亮。「一哥」比特幣及以太幣分別重上5萬美元及3,300美元，創今年5月以來高位。美國支付巨頭PayPal更宣布，在英國推行虛擬貨幣業務，正式衝出美國。惟面對中國打擊的挖礦公司卻要「走出去」另覓地方，且礦機的運輸過程或耗費驚人。

在虛擬貨幣世界中，被視為「數碼黃金」的比特幣重奪強勢。交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣在24小時內飆5.09%，高見每枚50,530美元；以太幣亦漲7.6%，見3,366美元水平。

PayPal本周起容許英國用戶購買、持有及出售虛擬貨幣，該企區塊鏈總經理Jose Fernandez da Ponte表示，去年10月於美國推出的虛擬貨幣服務廣受歡迎，預期該產品於英國也能獲不錯的回響。該服務容許客戶買賣比特幣、以太幣等4類虛擬貨幣，用戶亦可實時跟蹤價格，並在平台搜索相關內容。

他指出，隨着消費者興趣及其交易量增加，監管機構於該領域投放更多注意是很有道理，惟公司亦已建立相關的監管系統。對於英國央行考慮推出數碼英鎊（Britcoin），他相信，央行數碼貨幣（CBDC）擁有一個美好的將來，惟當局仍需時間解決當中的關鍵問題。

近月中國掀起的監管風暴，令內地「礦工」紛紛撤離另覓新地，形成一場礦機「大遷徙」。以挖礦公司Bit Digital為例，它需尋找一個提供廉價電力的地方，以安置其約兩萬部礦機繼續挖礦。除覓地外，運輸亦是一大難處，電子零件脆弱、易損壞，運輸過程要特別小心，否則要花費逾萬美元購買新機。

與此同時，此情況亦衍生大量為搬運精密機器、提供後勤服務的企業出現。Bit Digital首席戰略官Samir Tabar表示，截至6月底，該企仍有三分之一的礦機在中國，可望9月底前全部運抵北美，分別運往美國加州、德薩斯州和加拿大阿爾伯塔省等地。他估計整個過程可能花費數百萬美元，當中包括貨運成本暴漲，以及自中國進口到美國的電腦零件需徵收25%的關稅。

計劃進軍印度金融服務業的小米集團（01810），其全球副總裁、印度業務負責人Manu Kumar Jain在被問及會否涉足虛擬貨幣領域時表示，仍需等待監管當局更明確的指引。他指出，虛擬貨幣是一個有趣的領域，惟希望在各個層面能完全遵守當地法律，目前亦沒有計劃或任何形式的投資。