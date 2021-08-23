【產經評論】華經濟全面升級　劍指美資產泡沫

近日中國的監管風暴愈演愈烈，部分外資以當局干預市場、政策不透明為由，減持中國資產套現，部分流往泡沫正盛的美國市場，亦有部分為着避險和抗通脹而流往黃金或虛擬貨幣市場。面對國際資金大挪移，短期無可避免會激化美國資產泡沫，同時加大了中國經濟的下行壓力。

不過，與其緊跟美國劇本發展，等美元霸權來「收割」，中國選擇透過加強監管優化經濟，提升綜合競爭力，靜候美股爆泡絕地反擊的機會來臨。面對中國出牌有自己的一套，且在經濟周期管理上又再超前美國，投資者要有心理準備中美金融戰的發展將峰迴路轉，且看誰能笑到最後！

近期中概股大洗倉，科技股成重災區，皆因外資自認看不透中國的政策，又認為中國市場的政策存在重大不明朗因素，故減持套現。美國「女股神」旗下基金沽清中概股，澳洲亦有基金公司高調表明已清倉中國資產，中國股票光環消失，不少科企更因行業規則改變，盈利能力大打折扣，股價低處未算低。

另一方面，數據顯示，近期大量資金流往歐美等尚處疫後復甦期的股市，故即使變種病毒仍在肆虐，美國聯儲局放聲氣或提早收水，仍無礙美股繼續做好。不過，眼前的美股升市是由資金多於估值推動，在通脹升溫、貨幣政策正處轉捩點之時，美股「高台跳水」的一幕，只怕早晚要來。

如今疫下全球經濟乏善足陳，不少傳統行業都未復舊觀，航空業就是典型例子。資產泡沫靠超低息、央行放水、企業回購股份等操作來維持，是典型的「虛胖」！疫情以來中美經濟各處於不同的階段，為中國變陣應戰提供了機遇，中國經濟去年最先復甦，今年增長亦最先見頂回落，疫情下美國的經濟周期與中國相比有約3至6個月時差。

中國並未有選擇利用美國遲來的復甦周期來挺着本土資產泡沫，相反是主動着手在內部去泡沫、強監管，全面提升經濟競爭力，其目的只有一個，就是當大家都回到疫後新起點，幣策正常化，內部經濟問題變得突出之時，先行整治的中國經濟有望再次突圍而上。

畢竟全球資金追求的是機會與回報，這一刻資金逃出中國，是基於避開短期震盪，觀望改革成效。近日虛擬貨幣「一哥」比特幣又再重現升勢，反映實際流出中國的資金，部分亦對美股「畏高」，寧可冒監管風險買虛擬貨幣，以多元化資產避險及抗通脹，都不願將所有雞蛋放進同一個籃子（美元資產）內。可見只要中國經濟今次改革升級順利，人民幣資產有望再成外資所向。

也許中概股短期內繼續洗牌，部分科技巨企可能在這輪監管潮成為反壟斷的祭旗品，須變相拆骨後改頭換面示人；部分能僥倖捱過監管風潮的，則可在更清晰的行業規範下踏上新征途。只要中國保持門戶開放，經濟質量持續提升，在中美之爭中有望增加討價還價的籌碼，還有條件在美股爆泡引發的全球資金翹板爭奪戰中突圍！