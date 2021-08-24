東方日報B1：港股死貓彈　乍現逃生門　阿里曾挫4%破底

承接美股上周五(20日)升勢，恒指大幅高開319點，一舉重上25,000點關口，早段曾漲608點，高見25,458點，惟高位現獲利回吐，升幅逐步收窄，收市報25,109點，升259點。國企指數升73點，報8,815點。恒生科技指數重上6,000點大關，收升126點，報6,021點。

監管消息方面，國務院辦公廳發布《關於進一步規範財務審計秩序促進註冊會計師行業健康發展的意見》，擬加強從事證券業務的會計師事務所監管，維護國家經濟訊息安全和企業合法權益。意見提出，將出台會計師事務所監督檢查辦法及加強財會監督大數據分析，精準打擊財務造假；並嚴肅查處違法違規行為，及對影響惡劣的重大案件從嚴處罰等。

摩根大通表示，消息對港交所屬重大利好，其影響遠多於期貨交易量及收入增加，因該所有機會主導亞洲股票衍生業務，對期貨、窩輪、指數套利等有大量零售投資者基礎的業務將更顯著。該行將港交所目標價上調至升至580元，並予「增持」評級。

資深財經專家林一鳴認為，阿里再度陷入內地監管負面消息，導致其股價無力反彈，而事實上目前無論大市抑或科網股均只屬技術性反彈，並非真正轉勢，後市走勢仍需視乎有關政策走向，建議投資者保持觀望。

阿里美國股價周一早段曾挫3.26%，折合港元後相當於較香港收市價低2.17%，失守150元關。其他港股美國預託證券(ADR)普遍做好，騰訊報438.33元，較港高1.04%。按比例計，相當於恒指升68點。

此外，行政會議成員任志剛建議，將人民幣大力推向香港資本市場，如容許於投資市場中，以人民幣對恒指成分股報價、交易及清算。他強調，並非要以人民幣取代港元，只是想讓投資者多一項選擇。人民幣以自由使用為基礎，不擔心會削弱港元地位，相信做法有助推動人民幣國際化，減少港元流出和流入量，穩定港元匯價及鞏固香港國際金融中心地位。

他又表示，本港及內地金融體系要重點研究促進國內國際雙循環，令資金流通更暢順，包括日後要在融資方面安排得更好。